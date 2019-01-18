Коммерческая недвижимость

Основные сведения Цель кредита приобретение коммерческой недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита от 200 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 11%

Материальное обеспечение недвижимость оборудование приобретаемое имущество товарно-материальные ценности транспортные средства

Поручительство акционеров/собственников бизнеса, 3-х лиц

Форма выдачи кредит

Режим погашения индивидуальный график

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; положительная деловая репутация; финансовое состояние клиента оценивается не хуже, чем среднее; отсутствие текущей картотеки № 2 к счетам в банке

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Особые ограничения открытие счета в банке; регистрация и расположение бизнеса в регионе присутствия банка; прозрачность бизнеса

Дата актуализации 18.01.2019 12:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Коммерческая недвижимость» в 8 городах России