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Генбанк, кредит для бизнеса

Ген-Бизнес

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, приобретение товарно-материальных ценностей, приобретение, ремонт, модернизация основных средств, создание материально-технической базы нового предприятия, расширение действующего производства или текущей сферы деятельности, внедрение новых технологий, развитие научно-технической и инновационной деятельности, развитие экспортных операций и импортозамещения, аренда движимого/недвижимого имущества, участие в исполнении государственного заказа
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 1 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
    до 1 года на пополнение оборотных средств, до 3 лет на покупку транспорта/оборудования, реконструкцию недвижимости
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
    в зависимости от суммы и срока кредита, структуры залога
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    удвоенная процентная ставка за каждый день просроченной ссудной задолженности и просроченных процентов (в т. ч. по просроченным процентам на просроченный основной долг)
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • гарантийный депозит
    • залог 3-их лиц
    • земельные участки
    • корпоративное имущество
    • личное имущество
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • собственные векселя банка
    • товары в обороте
    • транспортные средства
    • ценные бумаги
  • Поручительство
    руководителя организации (единоличного исполнительного органа), основных собственников бизнеса с совокупной долей более 25%; супруга (-и) ИП; любых третьих лиц — физических и/или юридических
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
    • сезонный график

    проценты — ежемесячно

  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ (ОАО, ООО, ЗАО, АО, ПАО), ИП, ГУП, МУП, крестьянское (фермерское) хозяйство, с/х производственные кооперативы, КФХ в форме ИП — глава КФХ (без образования юридического лица); отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам, задолженности перед работниками по заработной плате; отсутствие отрицательной кредитной истории
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залогового обеспечения;
    • индивидуальный график погашения
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • поддержание оборотов - по решению уполномоченного органа банка;
    • срок действия положительного решения 60 календарных дней при залоге объектов недвижимости, 30 календарных дней при залоге любого другого имущества
  • Дата актуализации
    12.02.2019 13:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Ген-Бизнес» в 31 городе России

Справочная информация
АО «Генбанк»
Адрес
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
ОГРН
1137711000074
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Телефоны
8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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