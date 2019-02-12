Ген-Бизнес

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, приобретение товарно-материальных ценностей, приобретение, ремонт, модернизация основных средств, создание материально-технической базы нового предприятия, расширение действующего производства или текущей сферы деятельности, внедрение новых технологий, развитие научно-технической и инновационной деятельности, развитие экспортных операций и импортозамещения, аренда движимого/недвижимого имущества, участие в исполнении государственного заказа

Валюта рубли

Сумма кредита от 1 000 000

Срок кредита до 5 лет

до 1 года на пополнение оборотных средств, до 3 лет на покупку транспорта/оборудования, реконструкцию недвижимости

Ставка по кредиту годовых от 12%

в зависимости от суммы и срока кредита, структуры залога

Пени за просрочку платежа по кредиту удвоенная процентная ставка за каждый день просроченной ссудной задолженности и просроченных процентов (в т. ч. по просроченным процентам на просроченный основной долг)

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП гарантийный депозит залог 3-их лиц земельные участки корпоративное имущество личное имущество недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса собственные векселя банка товары в обороте транспортные средства ценные бумаги

Поручительство руководителя организации (единоличного исполнительного органа), основных собственников бизнеса с совокупной долей более 25%; супруга (-и) ИП; любых третьих лиц — физических и/или юридических

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график сезонный график проценты — ежемесячно

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (ОАО, ООО, ЗАО, АО, ПАО), ИП, ГУП, МУП, крестьянское (фермерское) хозяйство, с/х производственные кооперативы, КФХ в форме ИП — глава КФХ (без образования юридического лица); отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам, задолженности перед работниками по заработной плате; отсутствие отрицательной кредитной истории

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залогового обеспечения; индивидуальный график погашения Минусы макс. ставку банк не указывает Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; поддержание оборотов - по решению уполномоченного органа банка; срок действия положительного решения 60 календарных дней при залоге объектов недвижимости, 30 календарных дней при залоге любого другого имущества

Дата актуализации 12.02.2019 13:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Ген-Бизнес» в 31 городе России