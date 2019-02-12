Ген-Бизнес
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, приобретение товарно-материальных ценностей, приобретение, ремонт, модернизация основных средств, создание материально-технической базы нового предприятия, расширение действующего производства или текущей сферы деятельности, внедрение новых технологий, развитие научно-технической и инновационной деятельности, развитие экспортных операций и импортозамещения, аренда движимого/недвижимого имущества, участие в исполнении государственного заказа
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 1 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
до 1 года на пополнение оборотных средств, до 3 лет на покупку транспорта/оборудования, реконструкцию недвижимости
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
в зависимости от суммы и срока кредита, структуры залога
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Пени за просрочку платежа по кредиту
удвоенная процентная ставка за каждый день просроченной ссудной задолженности и просроченных процентов (в т. ч. по просроченным процентам на просроченный основной долг)
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- гарантийный депозит
- залог 3-их лиц
- земельные участки
- корпоративное имущество
- личное имущество
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- собственные векселя банка
- товары в обороте
- транспортные средства
- ценные бумаги
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Поручительство
руководителя организации (единоличного исполнительного органа), основных собственников бизнеса с совокупной долей более 25%; супруга (-и) ИП; любых третьих лиц — физических и/или юридических
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
- сезонный график
проценты — ежемесячно
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ (ОАО, ООО, ЗАО, АО, ПАО), ИП, ГУП, МУП, крестьянское (фермерское) хозяйство, с/х производственные кооперативы, КФХ в форме ИП — глава КФХ (без образования юридического лица); отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам, задолженности перед работниками по заработной плате; отсутствие отрицательной кредитной истории
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залогового обеспечения;
- индивидуальный график погашения
Особые ограничения
- макс. ставку банк не указывает
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- поддержание оборотов - по решению уполномоченного органа банка;
- срок действия положительного решения 60 календарных дней при залоге объектов недвижимости, 30 календарных дней при залоге любого другого имущества
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Дата актуализации
12.02.2019 13:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Ген-Бизнес» в 31 городе России
Справочная информация
АО «Генбанк»
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
1137711000074
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