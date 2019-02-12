Ген-Овердрафт новый клиент

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита от 500 000

не более 30% от среднемесячного чистого кредитового оборота с за последние 6 месяцев

Срок кредита до 6 мес.

максимальный срок задолженности по траншу - 30 дней

Ставка по кредиту годовых от 12%

в зависимости от суммы кредита и наличия обеспечения

Комиссии при оформлении / выдаче кредита в соответствии с тарифами

Комиссии за обслуживание кредита в соответствии с тарифами

Пени за просрочку платежа по кредиту удвоенная процентная ставка за каждый день просроченной ссудной задолженности и просроченных процентов (в т. ч. по просроченным процентам на просроченный основной долг)

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП не требуется

Поручительство руководителя организации (единоличного исполнительного органа), основных собственников бизнеса с совокупной долей более 50%, супруга (-и) — для ИП, любых третьих лиц — физических и/или юридических

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (ООО, ЗАО, ОАО, ОА, ПАО), ИП, ГУП, МУП; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам, задолженности перед работниками по заработной плате; минимальный срок фактической деятельности заемщика для Республики Крым и город федерального значения Севастополь — 6 месяцев

Дополнительная информация Обязательно поддержание оборотов в ЗАО «ГЕНБАНК» размере не менее 333% от установленного лимита овердрафта. Пересчет лимита в течение 1 месяца. Срок перевода оборотов в ЗАО «ГЕНБАНК» — 2 месяца. В случае снижения оборотов — пересчет лимита овердрафта ежемесячно.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога Минусы повышенная процентная ставка при отказе от оплаты единовременной комиссии Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; не предоставляется с/х товаропроизводителям

Дата актуализации 12.02.2019 13:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Ген-Овердрафт новый клиент» в 31 городе России