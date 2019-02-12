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Генбанк, кредит для бизнеса

Ген-Овердрафт новый клиент

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 500 000
    не более 30% от среднемесячного чистого кредитового оборота с за последние 6 месяцев
  • Срок кредита
    до 6 мес.
    максимальный срок задолженности по траншу - 30 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
    в зависимости от суммы кредита и наличия обеспечения
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    в соответствии с тарифами
  • Комиссии за обслуживание кредита
    в соответствии с тарифами
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    удвоенная процентная ставка за каждый день просроченной ссудной задолженности и просроченных процентов (в т. ч. по просроченным процентам на просроченный основной долг)
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • не требуется
  • Поручительство
    руководителя организации (единоличного исполнительного органа), основных собственников бизнеса с совокупной долей более 50%, супруга (-и) — для ИП, любых третьих лиц — физических и/или юридических
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ (ООО, ЗАО, ОАО, ОА, ПАО), ИП, ГУП, МУП; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам, задолженности перед работниками по заработной плате; минимальный срок фактической деятельности заемщика для Республики Крым и город федерального значения Севастополь — 6 месяцев
  • Дополнительная информация
    Обязательно поддержание оборотов в ЗАО «ГЕНБАНК» размере не менее 333% от установленного лимита овердрафта. Пересчет лимита в течение 1 месяца. Срок перевода оборотов в ЗАО «ГЕНБАНК» — 2 месяца. В случае снижения оборотов — пересчет лимита овердрафта ежемесячно.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога
    Минусы
    • повышенная процентная ставка при отказе от оплаты единовременной комиссии
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • не предоставляется с/х товаропроизводителям
  • Дата актуализации
    12.02.2019 13:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Ген-Овердрафт новый клиент» в 31 городе России

Справочная информация
АО «Генбанк»
Адрес
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
ОГРН
1137711000074
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Телефоны
8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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