Ген-Овердрафт новый клиент
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 500 000
не более 30% от среднемесячного чистого кредитового оборота с за последние 6 месяцев
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Срок кредита
до 6 мес.
максимальный срок задолженности по траншу - 30 дней
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
в зависимости от суммы кредита и наличия обеспечения
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
в соответствии с тарифами
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Комиссии за обслуживание кредита
в соответствии с тарифами
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Пени за просрочку платежа по кредиту
удвоенная процентная ставка за каждый день просроченной ссудной задолженности и просроченных процентов (в т. ч. по просроченным процентам на просроченный основной долг)
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- не требуется
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Поручительство
руководителя организации (единоличного исполнительного органа), основных собственников бизнеса с совокупной долей более 50%, супруга (-и) — для ИП, любых третьих лиц — физических и/или юридических
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ (ООО, ЗАО, ОАО, ОА, ПАО), ИП, ГУП, МУП; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам, задолженности перед работниками по заработной плате; минимальный срок фактической деятельности заемщика для Республики Крым и город федерального значения Севастополь — 6 месяцев
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Дополнительная информация
Обязательно поддержание оборотов в ЗАО «ГЕНБАНК» размере не менее 333% от установленного лимита овердрафта. Пересчет лимита в течение 1 месяца. Срок перевода оборотов в ЗАО «ГЕНБАНК» — 2 месяца. В случае снижения оборотов — пересчет лимита овердрафта ежемесячно.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога
Особые ограничения
- повышенная процентная ставка при отказе от оплаты единовременной комиссии
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- не предоставляется с/х товаропроизводителям
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Дата актуализации
12.02.2019 13:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Ген-Овердрафт новый клиент» в 31 городе России
Справочная информация
АО «Генбанк»
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
1137711000074
в вашем городе
Москва
8 800 333-55-45
— единая справочная служба