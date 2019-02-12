Ген-Тендер

Основные сведения Цель кредита обеспечение заявки на участие в открытом аукционе/конкурсе, финансируемом федеральным/региональным/муниципальным бюджетом

Валюта рубли

Сумма кредита от 500 000

Срок кредита до 1 года

до 90 дней включительно; до 12 месяцев при открытии кредитной линии (срок траншей - до 90 дней)

Ставка по кредиту годовых от 12%

зависит от суммы кредита и залога

Пени за просрочку платежа по кредиту удвоенная процентная ставка за каждый день просроченной ссудной задолженности и просроченных процентов (в т. ч. по просроченным процентам на просроченный основной долг)

Материальное обеспечение гарантийный депозит залог 3-их лиц земельные участки корпоративное имущество личное имущество не требуется недвижимость оборудование собственные векселя банка товары в обороте транспортные средства ценные бумаги в случае проведения аукциона на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» залоговое обеспечение необязательно; оценка и дисконтирование предмета залога производятся согласно порядка работы с залогами в банке

Поручительство руководителя организации (единоличного исполнительного органа), основных собственников бизнеса с совокупной долей более 50%, если заемщик ООО, ЗАО, ОАО, АО, ПАО; супруга/супруги индивидуального предпринимателя; любых третьих лиц — физических и/или юридических

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график сезонный график проценты — ежемесячно

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ИП, ЮЛ (ООО, ЗАО, ОАО, АО, ПАО); отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам, задолженности перед работниками по заработной плате; отсутствие отрицательной кредитной истории

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залогового обеспечения Минусы макс. ставку банк не указывает Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; поддержание оборотов - по решению уполномоченного органа банка; срок действия положительного решения 60 календарных дней при залоге объектов недвижимости, 30 календарных дней при залоге любого другого имущества

Дата актуализации 12.02.2019 13:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Ген-Тендер» в 31 городе России