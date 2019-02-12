Ген-Тендер
Основные сведения
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Цель кредита
обеспечение заявки на участие в открытом аукционе/конкурсе, финансируемом федеральным/региональным/муниципальным бюджетом
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 500 000
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Срок кредита
до 1 года
до 90 дней включительно; до 12 месяцев при открытии кредитной линии (срок траншей - до 90 дней)
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
зависит от суммы кредита и залога
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Пени за просрочку платежа по кредиту
удвоенная процентная ставка за каждый день просроченной ссудной задолженности и просроченных процентов (в т. ч. по просроченным процентам на просроченный основной долг)
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Материальное обеспечение
- гарантийный депозит
- залог 3-их лиц
- земельные участки
- корпоративное имущество
- личное имущество
- не требуется
- недвижимость
- оборудование
- собственные векселя банка
- товары в обороте
- транспортные средства
- ценные бумаги
в случае проведения аукциона на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» залоговое обеспечение необязательно; оценка и дисконтирование предмета залога производятся согласно порядка работы с залогами в банке
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Поручительство
руководителя организации (единоличного исполнительного органа), основных собственников бизнеса с совокупной долей более 50%, если заемщик ООО, ЗАО, ОАО, АО, ПАО; супруга/супруги индивидуального предпринимателя; любых третьих лиц — физических и/или юридических
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
- сезонный график
проценты — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ИП, ЮЛ (ООО, ЗАО, ОАО, АО, ПАО); отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам, задолженности перед работниками по заработной плате; отсутствие отрицательной кредитной истории
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залогового обеспечения
Особые ограничения
- макс. ставку банк не указывает
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- поддержание оборотов - по решению уполномоченного органа банка;
- срок действия положительного решения 60 календарных дней при залоге объектов недвижимости, 30 календарных дней при залоге любого другого имущества
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Дата актуализации
12.02.2019 13:17