КУБ-Популярный

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, ремонт и реконструкция основных средств

Валюта рубли

Сумма кредита от 300 000

Срок кредита до 1 года

Ставка по кредиту годовых 12,25—14,25%

в зависимости от обеспечения и финансового состояния

Материальное обеспечение недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса собственные векселя банка товары в обороте транспортные средства

Поручительство собственников бизнеса, руководителя, залогодателя; супруги(-а) — для ИП

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения индивидуальный график

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за последние 4 квартала не более 400 млн руб.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог

Дата актуализации 30.01.2019 16:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «КУБ-Популярный» в 1 городе России