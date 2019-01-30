Развитие
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств или инвестиционные цели, приобретение, ремонт и модернизацию основных средств, расширение действующего производства для любого вида деятельности
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—30 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
до 17,9%
ставка устанавливается кредитным комитетом
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
индивидуально
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Срок рассмотрения заявки, дней
5—7
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Материальное обеспечение
- имущественные/денежные права (требования)
- недвижимость
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товарно-материальные ценности
- транспортные средства
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Поручительство
основных фактических собственников бизнеса, супруга(-и)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Условия досрочного погашения
без штрафов
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; отсутствие просроченной задолженности перед банками и по платежам в бюджет
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Дополнительная информация
Банк не кредитует: игорный бизнес, производство подакцизных товаров и торговлю ими (спиртные напитки, табачные изделия, оружие, боеприпасы, наркотические препараты), экологически вредные технологии, виды деятельности, противоречащие действующему законодательству.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- различные варианты залога
- расположение бизнеса на расстоянии не более 50 км от городов, в которых открыты офисы банка
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Дата актуализации
30.01.2019 14:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Развитие» в 9 городах России
Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
1027400009064
в вашем городе
Снежинск
8 800 755 05 05
— единая справочная служба