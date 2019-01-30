Старт

Основные сведения Цель кредита развитие нового направления, или инвестиционные цели при наличии действующего бизнеса

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—15 000 000

Срок кредита до 2 лет

Ставка по кредиту годовых до 17,9%

ставка устанавливается кредитным комитетом

Комиссии при оформлении / выдаче кредита индивидуально

Комиссии за обслуживание кредита нет

Срок рассмотрения заявки, дней 5—7

Материальное обеспечение имущественные/денежные права (требования) недвижимость поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товары в обороте транспортные средства

Поручительство основных фактических собственников бизнеса, супруга(-и)

Форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Условия досрочного погашения без штрафов

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; отсутствие просроченной задолженности перед банками и по платежам в бюджет

Дополнительная информация Банк не кредитует: игорный бизнес, производство подакцизных товаров и торговлю ими (спиртные напитки, табачные изделия, оружие, боеприпасы, наркотические препараты), экологически вредные технологии, виды деятельности, противоречащие действующему законодательству.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Особые ограничения расположение бизнеса на расстоянии не более 50 км от городов, в которых открыты офисы банка; наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 30.01.2019 14:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Старт» в 9 городах России