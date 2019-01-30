Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
покрытие кассовых разрывов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—6 300 000
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Срок кредита
до 1 года
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Ставка по кредиту годовых
до 17,9%
ставка устанавливается кредитным комитетом
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
индивидуально
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Срок рассмотрения заявки, дней
3—5
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Материальное обеспечение
- корпоративное имущество
- не требуется
в отдельных случаях (по требованию банка) необходим залог имущества
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Поручительство
основных фактических собственников бизнеса, супруга(-и), компании, на счет которой инкассируется выручка
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Условия досрочного погашения
без штрафов
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; отсутствие просроченной задолженности перед банками и по платежам в бюджет
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Дополнительная информация
Банк не кредитует: игорный бизнес, производство подакцизных товаров и торговлю ими (спиртные напитки, табачные изделия, оружие, боеприпасы, наркотические препараты), экологически вредные технологии, виды деятельности, противоречащие действующему законодательству.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- невысокая процентная ставка
- расположение бизнеса на расстоянии не более 50 км от городов, в которых открыты офисы банка
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Дата актуализации
30.01.2019 14:50