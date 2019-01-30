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Снежинский, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    покрытие кассовых разрывов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—6 300 000
  • Срок кредита
    до 1 года
  • Ставка по кредиту годовых
    до 17,9%
    ставка устанавливается кредитным комитетом
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    индивидуально
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    3—5
  • Материальное обеспечение
    • корпоративное имущество
    • не требуется

    в отдельных случаях (по требованию банка) необходим залог имущества

  • Поручительство
    основных фактических собственников бизнеса, супруга(-и), компании, на счет которой инкассируется выручка
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Условия досрочного погашения
    без штрафов
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; отсутствие просроченной задолженности перед банками и по платежам в бюджет
  • Дополнительная информация
    Банк не кредитует: игорный бизнес, производство подакцизных товаров и торговлю ими (спиртные напитки, табачные изделия, оружие, боеприпасы, наркотические препараты), экологически вредные технологии, виды деятельности, противоречащие действующему законодательству.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • невысокая процентная ставка
    Особые ограничения
    • расположение бизнеса на расстоянии не более 50 км от городов, в которых открыты офисы банка
  • Дата актуализации
    30.01.2019 14:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 9 городах России

Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
Адрес
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
ОГРН
1027400009064
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Телефоны
8 800 755 05 05 — единая справочная служба

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