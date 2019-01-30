Транспорт

Основные сведения Цель кредита приобретение транспортных средств (в т. ч., специальной и дорожно-строительной техники, ж/д вагонов) для использования в хозяйственной деятельности

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—6 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых до 17,9%

ставка устанавливается кредитным комитетом

Комиссии при оформлении / выдаче кредита индивидуально

Комиссии за обслуживание кредита нет

Срок рассмотрения заявки, дней 1—5

Материальное обеспечение поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество транспортные средства

Поручительство основных фактических собственников бизнеса, супруга(-и)

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Условия досрочного погашения без штрафов

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; отсутствие просроченной задолженности перед банками и по платежам в бюджет

Дополнительная информация Банк не кредитует: игорный бизнес, производство подакцизных товаров и торговлю ими (спиртные напитки, табачные изделия, оружие, боеприпасы, наркотические препараты), экологически вредные технологии, виды деятельности, противоречащие действующему законодательству.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы длительный срок финансирования Особые ограничения расположение бизнеса на расстоянии не более 50 км от городов, в которых открыты офисы банка

Дата актуализации 30.01.2019 14:52

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Транспорт» в 9 городах России