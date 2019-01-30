Бизнес-Линия

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотного капитала

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—30 000 000

Срок кредита до 2 лет

срок каждого транша - 1-6 месяцев

Ставка по кредиту годовых до 17,9%

ставка устанавливается кредитным комитетом

Комиссии при оформлении / выдаче кредита индивидуально

Комиссии за обслуживание кредита нет

Срок рассмотрения заявки, дней 3—5

Материальное обеспечение залог 3-их лиц корпоративное имущество личное имущество поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса залог имущества компании (в т. ч. недвижимости, товарно-материальных ценностей, автотранспорта, иного ликвидного имущества), личного имущества собственников бизнеса, имущества третьих лиц, поручительство Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области

Поручительство третьих лиц

Форма выдачи кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая) выдача кредита в рамках кредитной линии производится на основании заявлений заемщика либо дополнительного соглашения

Условия досрочного погашения без штрафов

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; отсутствие просроченной задолженности перед банками и по платежам в бюджет; направление бизнеса — оптовая торговля

Дополнительная информация Банк не кредитует: игорный бизнес, производство подакцизных товаров и торговлю ими (спиртные напитки, табачные изделия, оружие, боеприпасы, наркотические препараты), экологически вредные технологии, виды деятельности, противоречащие действующему законодательству.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Особые ограничения расположение бизнеса на расстоянии не более 50 км от городов, в которых открыты офисы банка

Дата актуализации 30.01.2019 15:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Линия» в 9 городах России