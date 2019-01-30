Бизнес-Линия
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотного капитала
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—30 000 000
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Срок кредита
до 2 лет
срок каждого транша - 1-6 месяцев
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Ставка по кредиту годовых
до 17,9%
ставка устанавливается кредитным комитетом
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
индивидуально
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Срок рассмотрения заявки, дней
3—5
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Материальное обеспечение
- залог 3-их лиц
- корпоративное имущество
- личное имущество
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
залог имущества компании (в т. ч. недвижимости, товарно-материальных ценностей, автотранспорта, иного ликвидного имущества), личного имущества собственников бизнеса, имущества третьих лиц, поручительство Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области
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Поручительство
третьих лиц
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Форма выдачи
кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
выдача кредита в рамках кредитной линии производится на основании заявлений заемщика либо дополнительного соглашения
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Условия досрочного погашения
без штрафов
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; отсутствие просроченной задолженности перед банками и по платежам в бюджет; направление бизнеса — оптовая торговля
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Дополнительная информация
Банк не кредитует: игорный бизнес, производство подакцизных товаров и торговлю ими (спиртные напитки, табачные изделия, оружие, боеприпасы, наркотические препараты), экологически вредные технологии, виды деятельности, противоречащие действующему законодательству.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- различные варианты залога
- расположение бизнеса на расстоянии не более 50 км от городов, в которых открыты офисы банка
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Дата актуализации
30.01.2019 15:01