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Снежинский, кредит для бизнеса

Бизнес-Линия

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотного капитала
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—30 000 000
  • Срок кредита
    до 2 лет
    срок каждого транша - 1-6 месяцев
  • Ставка по кредиту годовых
    до 17,9%
    ставка устанавливается кредитным комитетом
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    индивидуально
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    3—5
  • Материальное обеспечение
    • залог 3-их лиц
    • корпоративное имущество
    • личное имущество
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса

    залог имущества компании (в т. ч. недвижимости, товарно-материальных ценностей, автотранспорта, иного ликвидного имущества), личного имущества собственников бизнеса, имущества третьих лиц, поручительство Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области

  • Поручительство
    третьих лиц
  • Форма выдачи
    кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

    выдача кредита в рамках кредитной линии производится на основании заявлений заемщика либо дополнительного соглашения

  • Условия досрочного погашения
    без штрафов
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; отсутствие просроченной задолженности перед банками и по платежам в бюджет; направление бизнеса — оптовая торговля
  • Дополнительная информация
    Банк не кредитует: игорный бизнес, производство подакцизных товаров и торговлю ими (спиртные напитки, табачные изделия, оружие, боеприпасы, наркотические препараты), экологически вредные технологии, виды деятельности, противоречащие действующему законодательству.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залога
    Особые ограничения
    • расположение бизнеса на расстоянии не более 50 км от городов, в которых открыты офисы банка
  • Дата актуализации
    30.01.2019 15:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Линия» в 9 городах России

Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
Адрес
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
ОГРН
1027400009064
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Телефоны
8 800 755 05 05 — единая справочная служба

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