Инвестиционный

Основные сведения Цель кредита покупка нежилой недвижимости (зданий, помещений, земельных участков) под залог приобретаемого имущества

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—30 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых до 17,9%

ставка устанавливается кредитным комитетом

Комиссии при оформлении / выдаче кредита индивидуально

Комиссии за обслуживание кредита нет

Срок рассмотрения заявки, дней 5—7

Материальное обеспечение личное имущество недвижимость поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая) выдача кредита в рамках кредитной линии производится на основании заявлений заемщика либо дополнительного соглашения

Условия досрочного погашения без штрафов

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; отсутствие просроченной задолженности перед банками и по платежам в бюджет

Дополнительная информация Банк не кредитует: игорный бизнес, производство подакцизных товаров и торговлю ими (спиртные напитки, табачные изделия, оружие, боеприпасы, наркотические препараты), экологически вредные технологии, виды деятельности, противоречащие действующему законодательству.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования Особые ограничения расположение бизнеса на расстоянии не более 50 км от городов, в которых открыты офисы банка

Дата актуализации 30.01.2019 15:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 9 городах России