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Альфа-Банк, кредит для бизнеса

На бизнес-цели

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств; приобретение, ремонт и реконструкция основных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—10 000 000
  • Срок кредита
    1 год и 1 мес.—3 года
  • Ставка по кредиту годовых
    14—17%
    для физлиц — от 16,5% до 17% годовых; для юрлиц — от 14% до 17% годовых
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    ФЛ в возрасте 22—60 лет; соучредителей; супругов
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП, ФЛ — собственник бизнеса (доля в уставном капитале не менее 25% и не менее 6 мес.), ИП; возраст 22—65 лет
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога
    Особые ограничения
    • требуется открытие р/с в банке
  • Дата актуализации
    12.02.2019 17:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «На бизнес-цели» в 104 городах России

Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ОГРН
1027700067328
Сайт
www.alfabank.ru
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