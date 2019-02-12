На бизнес-цели

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств; приобретение, ремонт и реконструкция основных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—10 000 000

Срок кредита 1 год и 1 мес.—3 года

Ставка по кредиту годовых 14—17%

для физлиц — от 16,5% до 17% годовых; для юрлиц — от 14% до 17% годовых

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство ФЛ в возрасте 22—60 лет; соучредителей; супругов

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, ФЛ — собственник бизнеса (доля в уставном капитале не менее 25% и не менее 6 мес.), ИП; возраст 22—65 лет

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога Особые ограничения требуется открытие р/с в банке

Дата актуализации 12.02.2019 17:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «На бизнес-цели» в 104 городах России