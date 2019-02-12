На бизнес-цели
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств; приобретение, ремонт и реконструкция основных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—10 000 000
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Срок кредита
1 год и 1 мес.—3 года
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Ставка по кредиту годовых
14—17%
для физлиц — от 16,5% до 17% годовых; для юрлиц — от 14% до 17% годовых
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
ФЛ в возрасте 22—60 лет; соучредителей; супругов
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП, ФЛ — собственник бизнеса (доля в уставном капитале не менее 25% и не менее 6 мес.), ИП; возраст 22—65 лет
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- без залога
- требуется открытие р/с в банке
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Дата актуализации
12.02.2019 17:49