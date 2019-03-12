Инвестиционный
Основные сведения
-
Цель кредита
приобретение основных средств (автотранспорта, недвижимости, оборудования и др.)
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
500 000—100 000 000
-
Срок кредита
6 мес.—3 года
-
Ставка по кредиту годовых
от 14,1%
от 14,2% годовых при сроке кредита до 2-х лет
-
Отсрочка начала погашения кредита
до 18 месяцев
-
Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
-
Материальное обеспечение
- залог 3-их лиц
- земельные участки
- личное имущество
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- приобретаемое имущество
- транспортные средства
-
Поручительство
собственников бизнеса; согласие супруги(-а) при наличии — для ИП; основных компаний (лиц) группы, являющихся собственниками основных активов группы (материальных активов и/или денежных потоков)
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
-
Режим погашения
индивидуальный график
погашение процентов — ежемесячно
-
Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
-
Срок существования бизнеса
6 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП — резиденты РФ; годовая выручка — до 800 млн рублей; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- отсрочка погашения основного долга до 18 месяцев;
- досрочное погашение без ограничений и штрафов
Особые ограничения
- небольшой срок кредитования4
- макс. ставку банк не указывает
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- отсутствие у заемщика, поручителя, залогодателя отрицательной кредитной истории;
- поддержание оборотов по расчетному счету в банке в сумме не менее суммы кредита и процентов
-
Дата актуализации
12.03.2019 10:48