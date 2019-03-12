Инвестиционный

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств (автотранспорта, недвижимости, оборудования и др.)

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—100 000 000

Срок кредита 6 мес.—3 года

Ставка по кредиту годовых от 14,1%

от 14,2% годовых при сроке кредита до 2-х лет

Отсрочка начала погашения кредита до 18 месяцев

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение залог 3-их лиц земельные участки личное имущество недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество транспортные средства

Поручительство собственников бизнеса; согласие супруги(-а) при наличии — для ИП; основных компаний (лиц) группы, являющихся собственниками основных активов группы (материальных активов и/или денежных потоков)

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график погашение процентов — ежемесячно

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — резиденты РФ; годовая выручка — до 800 млн рублей; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсрочка погашения основного долга до 18 месяцев; досрочное погашение без ограничений и штрафов Минусы небольшой срок кредитования4 макс. ставку банк не указывает Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; отсутствие у заемщика, поручителя, залогодателя отрицательной кредитной истории; поддержание оборотов по расчетному счету в банке в сумме не менее суммы кредита и процентов

Дата актуализации 12.03.2019 10:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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