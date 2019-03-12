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Сургутнефтегазбанк, кредит для бизнеса

Инвестиционный

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение основных средств (автотранспорта, недвижимости, оборудования и др.)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—100 000 000
  • Срок кредита
    6 мес.—3 года
  • Ставка по кредиту годовых
    от 14,1%
    от 14,2% годовых при сроке кредита до 2-х лет
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 18 месяцев
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение
    • залог 3-их лиц
    • земельные участки
    • личное имущество
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • приобретаемое имущество
    • транспортные средства
  • Поручительство
    собственников бизнеса; согласие супруги(-а) при наличии — для ИП; основных компаний (лиц) группы, являющихся собственниками основных активов группы (материальных активов и/или денежных потоков)
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    погашение процентов — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП — резиденты РФ; годовая выручка — до 800 млн рублей; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсрочка погашения основного долга до 18 месяцев;
    • досрочное погашение без ограничений и штрафов
    Минусы
    • небольшой срок кредитования4
    • макс. ставку банк не указывает
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • отсутствие у заемщика, поручителя, залогодателя отрицательной кредитной истории;
    • поддержание оборотов по расчетному счету в банке в сумме не менее суммы кредита и процентов
  • Дата актуализации
    12.03.2019 10:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 11 городах России

Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
Адрес
628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
ОГРН
1028600001792
Сайт
www.sngb.ru
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Телефоны
(3462) 39-88-88

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