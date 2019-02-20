Оборотный

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств и покрытие кассовых разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита до 150 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 10,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита да

Материальное обеспечение залог 3-их лиц недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товары в обороте транспортные средства возможно не обеспечивать залогом до 25% суммы кредита

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая ставка; различные варианты залога; отсутствие комиссий за оформление и выдачу кредита Особые ограничения необходимо наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 20.02.2019 21:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборотный» в 409 городах России