Вход
Поиск
ВТБ, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    покрытие краткосрочных кассовых разрывов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 150 000 000
    максимальная сумма лимита овердрафта — до 50% от оборотов по расчетным счетам
  • Срок кредита
    до 2 лет
    транши до 60 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11,5%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • залог не требуется
    Особые ограничения
    • максимальная ставка на сайте банка не указана;
    • необходимо наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • поэтапный перевод оборотов из других банков
  • Дата актуализации
    20.02.2019 21:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 409 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ОГРН
1027739609391
Сайт
www.vtb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 216 Банкоматы 847 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-24-24 — частным клиентам
8 800 200-77-99 — юридическим лицам

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса