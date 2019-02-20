Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
покрытие краткосрочных кассовых разрывов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 150 000 000
максимальная сумма лимита овердрафта — до 50% от оборотов по расчетным счетам
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Срок кредита
до 2 лет
транши до 60 дней
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Ставка по кредиту годовых
от 11,5%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Материальное обеспечение
не требуется
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- залог не требуется
- максимальная ставка на сайте банка не указана;
- необходимо наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- поэтапный перевод оборотов из других банков
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Дата актуализации
20.02.2019 21:45