Овердрафт

Основные сведения Цель кредита покрытие краткосрочных кассовых разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита до 150 000 000

максимальная сумма лимита овердрафта — до 50% от оборотов по расчетным счетам

Срок кредита до 2 лет

транши до 60 дней

Ставка по кредиту годовых от 11,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Материальное обеспечение не требуется

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы залог не требуется Особые ограничения максимальная ставка на сайте банка не указана; необходимо наличие (открытие) расчетного счета в банке; поэтапный перевод оборотов из других банков

Дата актуализации 20.02.2019 21:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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