На залоговое имущество
Основные сведения
-
Цель кредита
покупка имущества, находящегося в залоге у банка
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
до 150 000 000
ПВ — от 20%
-
Срок кредита
до 10 лет
-
Ставка по кредиту годовых
от 6%
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
-
Материальное обеспечение
приобретаемое имущество
-
Форма выдачи
кредит
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- низкая процентная ставка;
- длительный срок финансирования
- требуется открытие расчетного счета в банке после принятия положительного решения по кредиту
-
Дата актуализации
20.02.2019 22:07