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ВТБ, кредит для бизнеса

На залоговое имущество

Основные сведения

  • Цель кредита
    покупка имущества, находящегося в залоге у банка
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 150 000 000
    ПВ — от 20%
  • Срок кредита
    до 10 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 6%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Материальное обеспечение
    приобретаемое имущество
  • Форма выдачи
    кредит
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая процентная ставка;
    • длительный срок финансирования
    Особые ограничения
    • требуется открытие расчетного счета в банке после принятия положительного решения по кредиту
  • Дата актуализации
    20.02.2019 22:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «На залоговое имущество» в 409 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ОГРН
1027739609391
Сайт
www.vtb.ru
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