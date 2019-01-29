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НБД-Банк, кредит для бизнеса

Проще простого

Основные сведения

  • Цель кредита
    любые цели
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    30 000—1 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    18,9%
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    3
  • Материальное обеспечение
    транспортные средства

    автотранспорт в качестве залога на всю сумму кредита

  • Поручительство
    супругов при наличии
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Требования к заемщику
    ЮЛ (ООО), ИП, физические лица — владельцы бизнеса (ИП, ООО), сфера деятельности — торговля, производство, предоставление услуг
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • условия досрочного погашения, санкции за пропуск платежа на сайте банка не указаны
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • регистрация бизнеса в Нижегородской, Ивановской, Пензенской, Кировской, Владимирской областях, Чувашской республике, Республике Марий Эл
  • Дата актуализации
    29.01.2019 17:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Проще простого» в 15 городах России

Справочная информация
ПАО «НБД-Банк»
Адрес
603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
ОГРН
1025200000022
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Телефоны
(831) 220-00-22

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