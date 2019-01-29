Проще простого

Основные сведения Цель кредита любые цели

Валюта рубли

Сумма кредита 30 000—1 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 18,9%

Срок рассмотрения заявки, дней 3

Материальное обеспечение транспортные средства автотранспорт в качестве залога на всю сумму кредита

Поручительство супругов при наличии

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Требования к заемщику ЮЛ (ООО), ИП, физические лица — владельцы бизнеса (ИП, ООО), сфера деятельности — торговля, производство, предоставление услуг

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы условия досрочного погашения, санкции за пропуск платежа на сайте банка не указаны Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; регистрация бизнеса в Нижегородской, Ивановской, Пензенской, Кировской, Владимирской областях, Чувашской республике, Республике Марий Эл

Дата актуализации 29.01.2019 17:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Проще простого» в 15 городах России