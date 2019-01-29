Проще простого
Основные сведения
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Цель кредита
любые цели
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
30 000—1 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
18,9%
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Срок рассмотрения заявки, дней
3
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Материальное обеспечение
транспортные средства
автотранспорт в качестве залога на всю сумму кредита
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Поручительство
супругов при наличии
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Требования к заемщику
ЮЛ (ООО), ИП, физические лица — владельцы бизнеса (ИП, ООО), сфера деятельности — торговля, производство, предоставление услуг
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- условия досрочного погашения, санкции за пропуск платежа на сайте банка не указаны
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- регистрация бизнеса в Нижегородской, Ивановской, Пензенской, Кировской, Владимирской областях, Чувашской республике, Республике Марий Эл
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Дата актуализации
29.01.2019 17:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Проще простого» в 15 городах России
Справочная информация
ПАО «НБД-Банк»
603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
1025200000022
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Нижний Новгород
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