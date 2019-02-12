Авансовый овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение расчетного счета
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—6 000 000
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Срок кредита
1 год
срок непрерывной задолженности - до 60 дней
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Ставка по кредиту годовых
13,5—16,5%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы кредитного лимита, мин. 10 000 руб. за открытие овердрафта
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
супруга(-и) — для ИП; учредителей бизнеса — физических лиц, совокупная доля которых в уставном капитале более 51% — для юридических лиц
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Форма выдачи
овердрафт
на счет клиента, открытый в банке
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; доля государства/нерезидентов/юридических лиц в капитале компании — не более 49%; отсутствие отрицательной кредитной истории, просроченной задолженности по финансовым обязательствам перед банками, текущей картотеки № 2 и иных ограничений (блокировка, арест) по счетам предприятия,просроченной задолженности перед бюджетом или внебюджетными фондами
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Дополнительная информация
Совокупная величина ссудной задолженности по всем кредитам в Альфа-Банке, предоставленным физическим лицам — учредителям Заемщика, а также запрашиваемому Заемщиком овердрафту, не должна превышать 12 000 000 руб.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- возможно кредитование без залога
- расположение бизнеса в городе присутствия банка и сотрудников массового бизнеса, либо в населенном пункте, прилегающем к нему и имеющем с городом доступное сообщение общественным транспортом;
- открытие (наличие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
12.02.2019 17:49