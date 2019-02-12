Вход
Альфа-Банк, кредит для бизнеса

Авансовый овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение расчетного счета
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—6 000 000
  • Срок кредита
    1 год
    срок непрерывной задолженности - до 60 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    13,5—16,5%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы кредитного лимита, мин. 10 000 руб. за открытие овердрафта
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    супруга(-и) — для ИП; учредителей бизнеса — физических лиц, совокупная доля которых в уставном капитале более 51% — для юридических лиц
  • Форма выдачи
    овердрафт

    на счет клиента, открытый в банке

  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; доля государства/нерезидентов/юридических лиц в капитале компании — не более 49%; отсутствие отрицательной кредитной истории, просроченной задолженности по финансовым обязательствам перед банками, текущей картотеки № 2 и иных ограничений (блокировка, арест) по счетам предприятия,просроченной задолженности перед бюджетом или внебюджетными фондами
  • Дополнительная информация
    Совокупная величина ссудной задолженности по всем кредитам в Альфа-Банке, предоставленным физическим лицам — учредителям Заемщика, а также запрашиваемому Заемщиком овердрафту, не должна превышать 12 000 000 руб.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможно кредитование без залога
    Особые ограничения
    • расположение бизнеса в городе присутствия банка и сотрудников массового бизнеса, либо в населенном пункте, прилегающем к нему и имеющем с городом доступное сообщение общественным транспортом;
    • открытие (наличие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    12.02.2019 17:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Авансовый овердрафт» в 104 городах России

Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ОГРН
1027700067328
Сайт
www.alfabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 144 Банкоматы 320 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 788-88-78
8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах
(495) 755-58-58

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса