Авансовый овердрафт

Основные сведения Цель кредита пополнение расчетного счета

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—6 000 000

Срок кредита 1 год

срок непрерывной задолженности - до 60 дней

Ставка по кредиту годовых 13,5—16,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредитного лимита, мин. 10 000 руб. за открытие овердрафта

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство супруга(-и) — для ИП; учредителей бизнеса — физических лиц, совокупная доля которых в уставном капитале более 51% — для юридических лиц

Форма выдачи овердрафт на счет клиента, открытый в банке

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; доля государства/нерезидентов/юридических лиц в капитале компании — не более 49%; отсутствие отрицательной кредитной истории, просроченной задолженности по финансовым обязательствам перед банками, текущей картотеки № 2 и иных ограничений (блокировка, арест) по счетам предприятия,просроченной задолженности перед бюджетом или внебюджетными фондами

Дополнительная информация Совокупная величина ссудной задолженности по всем кредитам в Альфа-Банке, предоставленным физическим лицам — учредителям Заемщика, а также запрашиваемому Заемщиком овердрафту, не должна превышать 12 000 000 руб.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможно кредитование без залога Особые ограничения расположение бизнеса в городе присутствия банка и сотрудников массового бизнеса, либо в населенном пункте, прилегающем к нему и имеющем с городом доступное сообщение общественным транспортом; открытие (наличие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 12.02.2019 17:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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