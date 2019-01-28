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Джей энд Ти Банк, кредит для бизнеса

Тендерный

Основные сведения

  • Цель кредита
    участие в тендерах, конкурсах и на аукционах по размещению госзаказов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    индивидуально
  • Срок кредита
    1 год
    срок траншей до 6 месяцев
  • Ставка по кредиту годовых
    от 14%
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    3—10
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    собственников бизнеса или третьих лиц с известной платежеспособностью
  • Форма выдачи
    кредитная линия

    единовременное зачисление суммы ссуды на расчетный счет заемщика или траншами в рамках открытого кредитного лимита

  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без штрафов
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    действующий и рентабельный бизнес; наличие заключенных контрактов с госзаказчиками и истории участия в конкурсах; отсутствие упоминания о компании в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков; отсутствие просроченной задолженности в бюджет и/или внебюджетные фонды
  • Расположение бизнеса
    • Москва
    • Московская обл.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога;
    • отсутствие штрафных санкций за невыбранный лимит
    Минусы
    • срок существования бизнеса от 12 мес.;
    • макс. ставка на сайте банка не указана
    Особые ограничения
    • требуется наличие (открытие) расчетного счета в банке и перевод кредитовых оборотов из других банков;
    • обслуживание государственного или муниципального контракта осуществляется по счету, открытому в банке
  • Дата актуализации
    28.01.2019 16:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Тендерный» в 1 городе России

Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
Адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 662-45-45
(495) 114-56-06

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