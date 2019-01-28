Тендерный

Основные сведения Цель кредита участие в тендерах, конкурсах и на аукционах по размещению госзаказов

Валюта рубли

Сумма кредита индивидуально

Срок кредита 1 год

срок траншей до 6 месяцев

Ставка по кредиту годовых от 14%

Срок рассмотрения заявки, дней 3—10

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство собственников бизнеса или третьих лиц с известной платежеспособностью

Форма выдачи кредитная линия единовременное зачисление суммы ссуды на расчетный счет заемщика или траншами в рамках открытого кредитного лимита

Режим погашения индивидуальный график

Условия досрочного погашения без штрафов

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику действующий и рентабельный бизнес; наличие заключенных контрактов с госзаказчиками и истории участия в конкурсах; отсутствие упоминания о компании в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков; отсутствие просроченной задолженности в бюджет и/или внебюджетные фонды

Расположение бизнеса Москва Московская обл.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога; отсутствие штрафных санкций за невыбранный лимит Минусы срок существования бизнеса от 12 мес.; макс. ставка на сайте банка не указана Особые ограничения требуется наличие (открытие) расчетного счета в банке и перевод кредитовых оборотов из других банков; обслуживание государственного или муниципального контракта осуществляется по счету, открытому в банке

Дата актуализации 28.01.2019 16:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Тендерный» в 1 городе России