Тендерный
Основные сведения
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Цель кредита
участие в тендерах, конкурсах и на аукционах по размещению госзаказов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
индивидуально
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Срок кредита
1 год
срок траншей до 6 месяцев
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Ставка по кредиту годовых
от 14%
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Срок рассмотрения заявки, дней
3—10
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
собственников бизнеса или третьих лиц с известной платежеспособностью
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Форма выдачи
кредитная линия
единовременное зачисление суммы ссуды на расчетный счет заемщика или траншами в рамках открытого кредитного лимита
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Режим погашения
индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без штрафов
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
действующий и рентабельный бизнес; наличие заключенных контрактов с госзаказчиками и истории участия в конкурсах; отсутствие упоминания о компании в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков; отсутствие просроченной задолженности в бюджет и/или внебюджетные фонды
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Расположение бизнеса
- Москва
- Московская обл.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога;
- отсутствие штрафных санкций за невыбранный лимит
Особые ограничения
- срок существования бизнеса от 12 мес.;
- макс. ставка на сайте банка не указана
- требуется наличие (открытие) расчетного счета в банке и перевод кредитовых оборотов из других банков;
- обслуживание государственного или муниципального контракта осуществляется по счету, открытому в банке
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Дата актуализации
28.01.2019 16:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Тендерный» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
в вашем городе
Москва
(495) 662-45-45
(495) 114-56-06