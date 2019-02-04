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Банк Казани, кредит для бизнеса

Программа 6,5

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов/производств; пополнение оборотных средств (с условием детализация статей текущих расходов и перечня приобретаемых оборотных средств); финансирование текущих расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта (до 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    5 000 000—430 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    9,6—10,6%
    9,6% — для среднего бизнеса или для лизинговых компаний; 10,6% — для малого бизнеса
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 12 месяцев
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • приобретаемое имущество
    • спецтехника
    • транспортные средства

    не менее 80% общей суммы основного долга и процентов, подлежащих начислению в течение первых 6 месяцев срока кредита; страхование по решению банка

  • Поручительство
    ИП — супругов; ЮЛ — собственников бизнеса; ЮЛ, входящих в группу связанных компаний
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности
  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график

    погашение процентов — ежемесячно

  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП, положительный финансовый результат за предыдущий календарный год; положительные чистые активы
  • Дополнительная информация
    Финансовые требования к заемщику: положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV)); вновь созданное юридическое лицо представляет промежуточную или годовую бухгалтерскую отчетность за 1-й отчетный период, который определяется в соответствии с статьей 15 ФЗ от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; положительные чистые активы (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV); показатель «Общий долг/Операционная прибыль» юр. лица (или группы компаний, если рассматриваемое юридическое лицо входит в группу компаний) не превышает 5
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • невысокая процентная ставка;
    • индивидуальный график погашения с возможностью отсрочки 1-го платежа до 12-ти месяцев
    Минусы
    • небольшой срок кредитования
  • Дата актуализации
    04.02.2019 19:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 4 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
ОГРН
1021600000014
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