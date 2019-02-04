Программа 6,5
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов/производств; пополнение оборотных средств (с условием детализация статей текущих расходов и перечня приобретаемых оборотных средств); финансирование текущих расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта (до 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
5 000 000—430 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
9,6—10,6%
9,6% — для среднего бизнеса или для лизинговых компаний; 10,6% — для малого бизнеса
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Отсрочка начала погашения кредита
до 12 месяцев
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- приобретаемое имущество
- спецтехника
- транспортные средства
не менее 80% общей суммы основного долга и процентов, подлежащих начислению в течение первых 6 месяцев срока кредита; страхование по решению банка
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Поручительство
ИП — супругов; ЮЛ — собственников бизнеса; ЮЛ, входящих в группу связанных компаний
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
погашение процентов — ежемесячно
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП, положительный финансовый результат за предыдущий календарный год; положительные чистые активы
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Дополнительная информация
Финансовые требования к заемщику: положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV)); вновь созданное юридическое лицо представляет промежуточную или годовую бухгалтерскую отчетность за 1-й отчетный период, который определяется в соответствии с статьей 15 ФЗ от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; положительные чистые активы (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV); показатель «Общий долг/Операционная прибыль» юр. лица (или группы компаний, если рассматриваемое юридическое лицо входит в группу компаний) не превышает 5
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- невысокая процентная ставка;
- индивидуальный график погашения с возможностью отсрочки 1-го платежа до 12-ти месяцев
- небольшой срок кредитования
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Дата актуализации
04.02.2019 19:52