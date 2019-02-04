Программа 6,5

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов/производств; пополнение оборотных средств (с условием детализация статей текущих расходов и перечня приобретаемых оборотных средств); финансирование текущих расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта (до 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов)

Валюта рубли

Сумма кредита 5 000 000—430 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 9,6—10,6%

9,6% — для среднего бизнеса или для лизинговых компаний; 10,6% — для малого бизнеса

Отсрочка начала погашения кредита до 12 месяцев

Материальное обеспечение недвижимость оборудование приобретаемое имущество спецтехника транспортные средства не менее 80% общей суммы основного долга и процентов, подлежащих начислению в течение первых 6 месяцев срока кредита; страхование по решению банка

Поручительство ИП — супругов; ЮЛ — собственников бизнеса; ЮЛ, входящих в группу связанных компаний

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график погашение процентов — ежемесячно

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, положительный финансовый результат за предыдущий календарный год; положительные чистые активы

Дополнительная информация Финансовые требования к заемщику: положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV)); вновь созданное юридическое лицо представляет промежуточную или годовую бухгалтерскую отчетность за 1-й отчетный период, который определяется в соответствии с статьей 15 ФЗ от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; положительные чистые активы (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV); показатель «Общий долг/Операционная прибыль» юр. лица (или группы компаний, если рассматриваемое юридическое лицо входит в группу компаний) не превышает 5

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; невысокая процентная ставка; индивидуальный график погашения с возможностью отсрочки 1-го платежа до 12-ти месяцев Минусы небольшой срок кредитования

Дата актуализации 04.02.2019 19:52

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 4 городах России