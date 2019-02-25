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Банк «Возрождение», кредит для бизнеса

Льготная (Корпорация МСП)

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование инвестиционных проектов, доля капитальных затрат — не менее 70% от суммы кредита, до 30% от суммы может быть направлено на сопутствующие затраты; пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    10 000 000—1 000 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    9,6—10,6%
    9,6% годовых — для среднего бизнеса, 10,6% годовых — для малого бизнеса
  • Материальное обеспечение
    • гарантии
    • гарантии Корпорации МСП
    • недвижимость
    • оборудование
    • транспортные средства
  • Поручительство
    третьих лиц
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    субъект МСБ; отсутствие негативной информации о компании и его руководящем составе; отсутствие отрицательной кредитной истории; отсутствие задолженности перед бюджетами; обязательное открытие р/с в банке
  • Дополнительная информация
    совместная программа с ОАО «МСП Банк»
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • невысокая процентная ставка
    Особые ограничения
    • требуется открытие расчетного счета в банке;
    • отсутствие отрицательной кредитной истории
  • Дата актуализации
    25.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Льготная (Корпорация МСП) » в 80 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
ОГРН
1027700540680
Сайт
www.vbank.ru
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

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