Льготная (Корпорация МСП)

Основные сведения Цель кредита финансирование инвестиционных проектов, доля капитальных затрат — не менее 70% от суммы кредита, до 30% от суммы может быть направлено на сопутствующие затраты; пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 10 000 000—1 000 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 9,6—10,6%

9,6% годовых — для среднего бизнеса, 10,6% годовых — для малого бизнеса

Материальное обеспечение гарантии гарантии Корпорации МСП недвижимость оборудование транспортные средства

Поручительство третьих лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику субъект МСБ; отсутствие негативной информации о компании и его руководящем составе; отсутствие отрицательной кредитной истории; отсутствие задолженности перед бюджетами; обязательное открытие р/с в банке

Дополнительная информация совместная программа с ОАО «МСП Банк»

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; невысокая процентная ставка Особые ограничения требуется открытие расчетного счета в банке; отсутствие отрицательной кредитной истории

Дата актуализации 25.02.2019 14:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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