Льготная (Корпорация МСП)
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование инвестиционных проектов, доля капитальных затрат — не менее 70% от суммы кредита, до 30% от суммы может быть направлено на сопутствующие затраты; пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
10 000 000—1 000 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
9,6—10,6%
9,6% годовых — для среднего бизнеса, 10,6% годовых — для малого бизнеса
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Материальное обеспечение
- гарантии
- гарантии Корпорации МСП
- недвижимость
- оборудование
- транспортные средства
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Поручительство
третьих лиц
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
субъект МСБ; отсутствие негативной информации о компании и его руководящем составе; отсутствие отрицательной кредитной истории; отсутствие задолженности перед бюджетами; обязательное открытие р/с в банке
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Дополнительная информация
совместная программа с ОАО «МСП Банк»
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- крупная сумма финансирования;
- невысокая процентная ставка
- требуется открытие расчетного счета в банке;
- отсутствие отрицательной кредитной истории
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Дата актуализации
25.02.2019 14:01