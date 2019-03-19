На оборотные средства

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств (расчеты с поставщиками, выплата з. платы, налогов, прочие расчеты, связанные с текущей производственной деятельностью)

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—14 500 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 12,4%

в зависимости от срока кредита и обеспечения; возможно снизить ставку на 0,5 п. п. при положительной кредитной истории; на 0,1 п. п. при оформлении страховки, заключении договора на зарплатный проект; на 1,5 п. п. при получении в качестве обеспечения гарантии АО «Корпорация «МСП» в размере не менее 50% от суммы кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,5% от суммы кредита единовременно

Отсрочка начала погашения кредита до 12 месяцев

Пени за просрочку платежа по кредиту ставка по кредиту*2/365дн.% от суммы задолженности за каждый день просрочки

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимость собственные векселя банка ценные бумаги требуется страхование залога; есть возможность составить пул из разных видов обеспечения

Поручительство требуется; поручительство Пермского Гарантийного Фонда

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Условия досрочного погашения без штрафов

Срок существования бизнеса 9 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — резиденты РФ; возраст заемщика от 21 года (для ИП); документальное подтверждение доходов от ведения бизнеса

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсрочка погашения основного долга до 12 месяцев; возможны различные варианты залога Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке с подключенной системой Интернет-банк и SMS-информированием

Дата актуализации 19.03.2019 13:36 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «На оборотные средства» в 9 городах России