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Уральский Банк Реконструкции и Развития, кредит для бизнеса

Овердрафт Экспресс

Основные сведения

  • Цель кредита
    кредитование расчетного счета при недостаточности средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 500 000
    до 30% от среднемесячных совокупных чистых оборотов по расчетным счетам в т. ч. в других кредитных организациях за последние 3 месяца; пересмотр лимита производится ежеквартально исходя из среднемесячных оборотов по расчетном счету в банке
  • Срок кредита
    до 2 лет
    срок непрерывной задолженности - до 30 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    22—28%
    ставка снижается при условии отсутствия просроченной задолженности по истечении установленного времени от начала действия кредитного договора
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    2,5%, мин. 15 000 руб. (без подключения к тарифному плану «Комфорт+»)
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    1
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    фактических собственников (физических лиц) бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей — для юридических лиц; не требуется — для ИП; в случаях, когда фактические собственники бизнеса отличаются от собственников бизнеса по правоустанавливающим документам, необходимо предоставление поручительств фактических собственников бизнеса; предоставление дополнительных поручительств по желанию клиента не ограничено
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; огодовая выручка — до 120 млн руб.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога;
    • перевод и поддержание оборотов не требуется
    Минусы
    • небольшая сумма финансирования;
    • высокая ставка
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) счета в банке
  • Дата актуализации
    12.03.2019 10:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт Экспресс» в 95 городах России

Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
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Телефоны
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр
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