Овердрафт Экспресс
Основные сведения
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Цель кредита
кредитование расчетного счета при недостаточности средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 500 000
до 30% от среднемесячных совокупных чистых оборотов по расчетным счетам в т. ч. в других кредитных организациях за последние 3 месяца; пересмотр лимита производится ежеквартально исходя из среднемесячных оборотов по расчетном счету в банке
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Срок кредита
до 2 лет
срок непрерывной задолженности - до 30 дней
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Ставка по кредиту годовых
22—28%
ставка снижается при условии отсутствия просроченной задолженности по истечении установленного времени от начала действия кредитного договора
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
2,5%, мин. 15 000 руб. (без подключения к тарифному плану «Комфорт+»)
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Срок рассмотрения заявки, дней
1
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
фактических собственников (физических лиц) бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей — для юридических лиц; не требуется — для ИП; в случаях, когда фактические собственники бизнеса отличаются от собственников бизнеса по правоустанавливающим документам, необходимо предоставление поручительств фактических собственников бизнеса; предоставление дополнительных поручительств по желанию клиента не ограничено
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; огодовая выручка — до 120 млн руб.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога;
- перевод и поддержание оборотов не требуется
Особые ограничения
- небольшая сумма финансирования;
- высокая ставка
- наличие (открытие) счета в банке
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Дата актуализации
12.03.2019 10:06