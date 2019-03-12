Овердрафт Экспресс

Основные сведения Цель кредита кредитование расчетного счета при недостаточности средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 500 000

до 30% от среднемесячных совокупных чистых оборотов по расчетным счетам в т. ч. в других кредитных организациях за последние 3 месяца; пересмотр лимита производится ежеквартально исходя из среднемесячных оборотов по расчетном счету в банке

Срок кредита до 2 лет

срок непрерывной задолженности - до 30 дней

Ставка по кредиту годовых 22—28%

ставка снижается при условии отсутствия просроченной задолженности по истечении установленного времени от начала действия кредитного договора

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 2,5%, мин. 15 000 руб. (без подключения к тарифному плану «Комфорт+»)

Срок рассмотрения заявки, дней 1

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство фактических собственников (физических лиц) бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей — для юридических лиц; не требуется — для ИП; в случаях, когда фактические собственники бизнеса отличаются от собственников бизнеса по правоустанавливающим документам, необходимо предоставление поручительств фактических собственников бизнеса; предоставление дополнительных поручительств по желанию клиента не ограничено

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; огодовая выручка — до 120 млн руб.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога; перевод и поддержание оборотов не требуется Минусы небольшая сумма финансирования; высокая ставка Особые ограничения наличие (открытие) счета в банке

Дата актуализации 12.03.2019 10:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт Экспресс» в 95 городах России