Коммерческая ипотека
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение нежилой / жилой недвижимости и земельных участков
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—11 000 000
ПВ — от 30%
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Срок кредита
6 мес.—10 лет
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Ставка по кредиту годовых
11,5—12,5%
11,5—12% при сроке кредита менее 5 лет, 12—12,5% при сроке кредита от 5 лет
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Отсрочка начала погашения кредита
6 месяцев
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Материальное обеспечение
- земельные участки
- недвижимость
- приобретаемое имущество
при отсутствии или недостаточности собственных средств для оплаты первоначального взноса продавцу, кредит может быть выдан, с условием предоставления дополнительного залога
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Поручительство
собственников бизнеса с долей в УК не менее 75%, фактических собственников бизнеса; для ИП — супруга/супруги-резидента, а также других фактических собственников бизнеса (при наличии)
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; с момента регистрации предприятия / ИП прошло не менее 6 месяцев; фактическое ведение бизнеса не менее 12 месяцев (подтвержденное наличием управленческой отчетности); некредитуемые сферы деятельности — изготовление и производство оружия и крепких алкогольных напитков, операции с антиквариатом, инвестиции в ценные бумаги, игорный бизнес
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- отсрочка погашения основного долга на 6 месяцев
- регистрация и нахождение бизнеса - в регионе присутствия банка
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Дата актуализации
12.02.2019 15:48