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Акцепт, кредит для бизнеса

Коммерческая ипотека

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение нежилой / жилой недвижимости и земельных участков
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—11 000 000
    ПВ — от 30%
  • Срок кредита
    6 мес.—10 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    11,5—12,5%
    11,5—12% при сроке кредита менее 5 лет, 12—12,5% при сроке кредита от 5 лет
  • Отсрочка начала погашения кредита
    6 месяцев
  • Материальное обеспечение
    • земельные участки
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество

    при отсутствии или недостаточности собственных средств для оплаты первоначального взноса продавцу, кредит может быть выдан, с условием предоставления дополнительного залога

  • Поручительство
    собственников бизнеса с долей в УК не менее 75%, фактических собственников бизнеса; для ИП — супруга/супруги-резидента, а также других фактических собственников бизнеса (при наличии)
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; с момента регистрации предприятия / ИП прошло не менее 6 месяцев; фактическое ведение бизнеса не менее 12 месяцев (подтвержденное наличием управленческой отчетности); некредитуемые сферы деятельности — изготовление и производство оружия и крепких алкогольных напитков, операции с антиквариатом, инвестиции в ценные бумаги, игорный бизнес
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсрочка погашения основного долга на 6 месяцев
    Особые ограничения
    • регистрация и нахождение бизнеса - в регионе присутствия банка
  • Дата актуализации
    12.02.2019 15:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Коммерческая ипотека» в 9 городах России

Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
ОГРН
1025400000427
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8 800 100-27-37 — единая справочная служба

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