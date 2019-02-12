Коммерческая ипотека

Основные сведения Цель кредита приобретение нежилой / жилой недвижимости и земельных участков

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—11 000 000

ПВ — от 30%

Срок кредита 6 мес.—10 лет

Ставка по кредиту годовых 11,5—12,5%

11,5—12% при сроке кредита менее 5 лет, 12—12,5% при сроке кредита от 5 лет

Отсрочка начала погашения кредита 6 месяцев

Материальное обеспечение земельные участки недвижимость приобретаемое имущество при отсутствии или недостаточности собственных средств для оплаты первоначального взноса продавцу, кредит может быть выдан, с условием предоставления дополнительного залога

Поручительство собственников бизнеса с долей в УК не менее 75%, фактических собственников бизнеса; для ИП — супруга/супруги-резидента, а также других фактических собственников бизнеса (при наличии)

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; с момента регистрации предприятия / ИП прошло не менее 6 месяцев; фактическое ведение бизнеса не менее 12 месяцев (подтвержденное наличием управленческой отчетности); некредитуемые сферы деятельности — изготовление и производство оружия и крепких алкогольных напитков, операции с антиквариатом, инвестиции в ценные бумаги, игорный бизнес

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсрочка погашения основного долга на 6 месяцев Особые ограничения регистрация и нахождение бизнеса - в регионе присутствия банка

Дата актуализации 12.02.2019 15:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Коммерческая ипотека» в 9 городах России