Инвест

Основные сведения Цель кредита приобретение оборудования, недвижимости, транспортных средств; капитальный ремонт помещений; модернизация и расширение производства и других капитальных затрат

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—15 000 000

Срок кредита 6 мес.—3 года

Ставка по кредиту годовых от 18%

зависит от срока кредита, структуры залогового обеспечения, наличия положительной кредитной истории в банке; +1 п. п. при оформлении кредита на физическое лицо; при сроке кредита более 12 месяцев банк оставляет за собой право пересмотреть процентную ставку по договору

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита за выдачу юридическим лицам/ИП

Комиссии за обслуживание кредита нет

Срок рассмотрения заявки, дней до 4

Материальное обеспечение гарантии недвижимость спецтехника транспортные средства требуется оценка и страхование залога

Поручительство основных собственников — для юридических лиц; супруга(-и) — для ИП

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) индивидуальный график

Условия досрочного погашения без ограничений

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, ФЛ — собственники бизнеса (возраст 22—60 лет); доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, а также доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов в уставном капитале не должна превышать 49%; срок действия для сезонного бизнеса — не менее 12 месяцев; численность персонала — не более 100 человек

Дополнительная информация Страхование предмета обеспечения от риска повреждения и утраты в страховой компании по выбору заемщика: при залоге автомобилей — утрата (гибель) и повреждение имущества — КАСКО (допустимо с франшизой до 50% включительно); при залоге недвижимого и прочего имущества — по требованию банка (в случаях выявленной пожароопасности конструкции объектов залога (деревянные конструкции, перекрытия), а также использования объектов залога в качестве складов для хранения легковоспламеняющихся веществ, газовых баллонов и т. д.).

Срок страхования — 1 год с последующей пролонгацией, размер страховой суммы за первый год должен быть равен сумме кредита. При страховании на второй, третий годы кредитования страховая сумма равна размеру текущего остатка ссудной задолженности.

Не допускается оплата страховой премии в рассрочку на момент выдачи кредита.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможность оформления кредита на физическое лицо; альтернативные варианты залога; единовременная комиссия при оформлении кредита на физическое лицо не взимается Минусы оценка залога - в оценочной компании-партнере банка Особые ограничения регистрация и нахождение бизнеса не более 30 км от населенного пункта, в котором расположено кредитующее подразделение банка; наличие р/сч в банке на стадии рассмотрения заявки - не обязательно

Дата актуализации 20.03.2019 13:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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