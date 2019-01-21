Автотранспорт

Основные сведения Цель кредита приобретение автотранспорта, грузовых автомобилей, автоспецтехники

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—10 000 000

до 70% от ликвидационной стоимости автотранспорта

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 13%

от 13% годовых при сроке до 2-х лет, от 15% — свыше 2-х лет; +2 п. п. без страхования залога

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% годовых при сроке кредитования до 1-го года; 1% от суммы лимита по кредитной линии при кредитовании до 3-х лет, 1,5% — более 3-х лет (мин. 5 000 руб.)

Пени за просрочку платежа по кредиту до 12 мес.

Материальное обеспечение приобретаемое имущество транспортные средства

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, осуществляющие безубыточную деятельность

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы погашение задолженности по индивидуальному графику; возможна отсрочка начала погашения кредита Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита; +2 п. п. без страхования залога Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; расположение бизнеса на территории присутствия дополнительных офисов банка

Дата актуализации 21.01.2019 16:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Автотранспорт» в 15 городах России