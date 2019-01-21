Автотранспорт
Основные сведения
-
Цель кредита
приобретение автотранспорта, грузовых автомобилей, автоспецтехники
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
500 000—10 000 000
до 70% от ликвидационной стоимости автотранспорта
-
Срок кредита
до 5 лет
-
Ставка по кредиту годовых
от 13%
от 13% годовых при сроке до 2-х лет, от 15% — свыше 2-х лет; +2 п. п. без страхования залога
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% годовых при сроке кредитования до 1-го года; 1% от суммы лимита по кредитной линии при кредитовании до 3-х лет, 1,5% — более 3-х лет (мин. 5 000 руб.)
-
Пени за просрочку платежа по кредиту
до 12 мес.
-
Материальное обеспечение
- приобретаемое имущество
- транспортные средства
-
Поручительство
собственников бизнеса
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
-
Режим погашения
индивидуальный график
-
Срок существования бизнеса
6 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП, осуществляющие безубыточную деятельность
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- погашение задолженности по индивидуальному графику;
- возможна отсрочка начала погашения кредита
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
- +2 п. п. без страхования залога
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- расположение бизнеса на территории присутствия дополнительных офисов банка
-
Дата актуализации
21.01.2019 16:44