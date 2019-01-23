Модернизация

Основные сведения Цель кредита финансирование модернизации

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—30 000 000

до 70% от ликвидационной стоимости залога

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых от 12,5%

от 12,5% годовых при кредитовании до 1-го года, от 13,5% на 1—3 года, от 14,5% на 3—7 лет

Комиссии при оформлении / выдаче кредита до 1 года — 1% годовых, до 3 лет — 1% от суммы, более 3 лет — 1,5% от суммы кредита, мин 5000 руб.

Отсрочка начала погашения кредита до 12 мес.

Материальное обеспечение движимое имущество личное имущество недвижимое имущество залог ликвидного имущества, страхование залога обязательно

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график в соответствии с графиком, согласованным с заемщиком

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; бизнес должен быть расположен на территории присутствия доп. офисов банка; безубыточная деятельность

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; отсрочка погашения до 1-го года Минусы наличие доп.комиссий Особые ограничения наличие расчетного счета в банке обязательно

Дата актуализации 23.01.2019 10:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Модернизация» в 15 городах России