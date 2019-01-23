Модернизация
Основные сведения
-
Цель кредита
финансирование модернизации
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
300 000—30 000 000
до 70% от ликвидационной стоимости залога
-
Срок кредита
до 7 лет
-
Ставка по кредиту годовых
от 12,5%
от 12,5% годовых при кредитовании до 1-го года, от 13,5% на 1—3 года, от 14,5% на 3—7 лет
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
до 1 года — 1% годовых, до 3 лет — 1% от суммы, более 3 лет — 1,5% от суммы кредита, мин 5000 руб.
-
Отсрочка начала погашения кредита
до 12 мес.
-
Материальное обеспечение
- движимое имущество
- личное имущество
- недвижимое имущество
залог ликвидного имущества, страхование залога обязательно
-
Поручительство
собственников бизнеса
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
-
Режим погашения
индивидуальный график
в соответствии с графиком, согласованным с заемщиком
-
Срок существования бизнеса
6 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; бизнес должен быть расположен на территории присутствия доп. офисов банка; безубыточная деятельность
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- отсрочка погашения до 1-го года
Особые ограничения
- наличие доп.комиссий
- наличие расчетного счета в банке обязательно
-
Дата актуализации
23.01.2019 10:45