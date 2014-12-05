Универсальный
Основные сведения
-
Цель кредита
финансирование текущей деятельности; инвестиции в бизнес; проектное финансирование
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
до 50 000 000
-
Срок кредита
до 5 лет
-
Ставка по кредиту годовых
12,5—14%
12,5% годовых при сумме кредита 20—50 млн руб., 13% — 1,6—20 млн руб., 14% — до 1,6 млн руб.
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
7 000 руб. за рассмотрение заявки;
-
Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- транспортные средства
по усмотрению банка; требуется страхование предмета залога в пользу банка
-
Поручительство
основного учредителя, акционера
-
Форма выдачи
кредит
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- различные варианты залогового обеспечения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
- требуется страхование залога;
- на сайте банка не указана информация о режиме погашения задолженности, условиях досрочного погашения и санкциях за пропуск платежа
-
Дата актуализации
19.03.2019 19:45