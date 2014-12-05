Универсальный

Основные сведения Цель кредита финансирование текущей деятельности; инвестиции в бизнес; проектное финансирование

Валюта рубли

Сумма кредита до 50 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 12,5—14%

12,5% годовых при сумме кредита 20—50 млн руб., 13% — 1,6—20 млн руб., 14% — до 1,6 млн руб.

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 7 000 руб. за рассмотрение заявки;

Материальное обеспечение недвижимость оборудование транспортные средства по усмотрению банка; требуется страхование предмета залога в пользу банка

Поручительство основного учредителя, акционера

Форма выдачи кредит

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; различные варианты залогового обеспечения Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита; требуется страхование залога; на сайте банка не указана информация о режиме погашения задолженности, условиях досрочного погашения и санкциях за пропуск платежа

Дата актуализации 19.03.2019 19:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Универсальный» в 2 городах России