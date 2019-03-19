Под залог
Основные сведения
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Цель кредита
развитие бизнеса и текущие нужды; расчеты с поставщиками, бюджетом, с работниками по заработной плате; покупка основных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—200 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 14%
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Комиссии за обслуживание кредита
1% от суммы лимита по кредитной линии
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 6
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Материальное обеспечение
- залог 3-их лиц
- личное имущество
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- транспортные средства
залог должен быть оценен и застрахован соответствующим образом
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Поручительство
учредителей
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- единовременно в конце срока
- индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без штрафов
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога;
- единовременный кредит без комиссии за выдачу
- максимальная ставка на сайте банка не указана
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Дата актуализации
19.03.2019 12:02