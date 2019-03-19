Под залог

Основные сведения Цель кредита развитие бизнеса и текущие нужды; расчеты с поставщиками, бюджетом, с работниками по заработной плате; покупка основных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—200 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 14%

Комиссии за обслуживание кредита 1% от суммы лимита по кредитной линии

Срок рассмотрения заявки, дней до 6

Материальное обеспечение залог 3-их лиц личное имущество недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса транспортные средства залог должен быть оценен и застрахован соответствующим образом

Поручительство учредителей

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения единовременно в конце срока индивидуальный график

Условия досрочного погашения без штрафов

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога; единовременный кредит без комиссии за выдачу Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана

Дата актуализации 19.03.2019 12:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Под залог» в 1 городе России