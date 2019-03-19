Тендерный

Основные сведения Цель кредита обеспечение заявки на участие в аукционе/конкурсе на заключение государственного контракта

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—200 000 000

Срок кредита до 3 мес.

возможно оформление генерального соглашения на 1 год, в рамках которого выдаются кредиты на 90 дней

Ставка по кредиту годовых от 14%

Комиссии за обслуживание кредита нет

Срок рассмотрения заявки, дней 5

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство учредителей заемщика

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая) ВКЛ — при сумме кредита до 1,5 млн руб.

Режим погашения единовременно в конце срока индивидуальный график

Условия досрочного погашения без штрафов

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; безубыточная деятельность; участие в конкурсе по основному виду деятельности; положительная деловая репутация, в том числе в сфере госзаказа

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы досрочное погашение без штрафов; без залогового обеспечения Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана

Дата актуализации 19.03.2019 12:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Тендерный» в 1 городе России