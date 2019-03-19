Тендерный
Основные сведения
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Цель кредита
обеспечение заявки на участие в аукционе/конкурсе на заключение государственного контракта
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—200 000 000
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Срок кредита
до 3 мес.
возможно оформление генерального соглашения на 1 год, в рамках которого выдаются кредиты на 90 дней
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Ставка по кредиту годовых
от 14%
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Срок рассмотрения заявки, дней
5
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
учредителей заемщика
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
ВКЛ — при сумме кредита до 1,5 млн руб.
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Режим погашения
- единовременно в конце срока
- индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без штрафов
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; безубыточная деятельность; участие в конкурсе по основному виду деятельности; положительная деловая репутация, в том числе в сфере госзаказа
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- досрочное погашение без штрафов;
- без залогового обеспечения
- максимальная ставка на сайте банка не указана
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Дата актуализации
19.03.2019 12:11