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Энергомашбанк, кредит для бизнеса

Тендерный

Основные сведения

  • Цель кредита
    обеспечение заявки на участие в аукционе/конкурсе на заключение государственного контракта
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—200 000 000
  • Срок кредита
    до 3 мес.
    возможно оформление генерального соглашения на 1 год, в рамках которого выдаются кредиты на 90 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    от 14%
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    5
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    учредителей заемщика
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

    ВКЛ — при сумме кредита до 1,5 млн руб.

  • Режим погашения
    • единовременно в конце срока
    • индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без штрафов
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; безубыточная деятельность; участие в конкурсе по основному виду деятельности; положительная деловая репутация, в том числе в сфере госзаказа
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • досрочное погашение без штрафов;
    • без залогового обеспечения
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
  • Дата актуализации
    19.03.2019 12:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Тендерный» в 1 городе России

Справочная информация
ПАО «Банк энергетического машиностроения (Энергомашбанк)»
Адрес
197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
ОГРН
1027800001261
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