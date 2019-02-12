Оборотные средства

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 3 000 000—30 000 000

Срок кредита до 3 лет

срок транша - до 1 года

Ставка по кредиту годовых от 11%

по кредитам от 10 000 000 рублей и более — от 11%; годовых по кредитам менее 10 000 000 рублей — от 12%; ставка составная: ключевая ставка ЦБ РФ + надбавка, но не менее 11%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,5% от суммы кредита

Отсрочка начала погашения кредита до 6 месяцев

Срок рассмотрения заявки, дней до 7

Материальное обеспечение гарантийный депозит недвижимость оборудование спецтехника транспортные средства требуется страхование залога

Поручительство собственников бизнеса (доля более 15%) и связанных компаний

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая) овердрафт

Режим погашения индивидуальный график ежемесячно

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; стабильная и прибыльная деятельность, наличие собственного капитала и активов; стабильная выручка (кроме сезонного характера работ); отсутствие картотеки № 2, просроченных кредитов в других банках, просроченных платежей в бюджет и налоговые органы; в отношении компании не осуществляется процедура банкротства (ликвидации)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; возможна отсрочка погашения основного долга до 6 месяцев Минусы страхование залога обязательно; наличие доп.комиссий Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; поддержание оборотов (в размере, определенном кредитным комитетом), начиная с третьего месяца кредитования

Дата актуализации 12.02.2019 15:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборотные средства» в 2 городах России