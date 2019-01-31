Вход
Чувашкредитпромбанк, кредит для бизнеса

Универсальный-Бизнес

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование текущей и проектной деятельности
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—150 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
    до 3 лет на приобретение оборудования, транспортных средств, до 2 лет на пополнение оборотных средств, произведения иных затрат в целях финансирования текущей деятельности и развития бизнеса
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12,5%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    индивидуально
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6-ти месяцев
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 7
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • недвижимость
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • товары в обороте

    поручительство АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики»; по решению кредитного комитета требуется страхование залога

  • Поручительство
    юридических лиц, собственников бизнеса, залогодателя, супруга(-и)
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • единовременно в конце срока
    • индивидуальный график

    погашение процентов — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    по согласованию с банком
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • отсрочка погашения основного долга до 6 месяцев
    Особые ограничения
    • максимальная ставка на сайте банка не указана;
    • наличие (открытие) счета в банке
  • Дата актуализации
    31.01.2019 17:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Универсальный-Бизнес» в 8 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
ОГРН
1022100000064
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 3 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(8352) 30-93-09

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса