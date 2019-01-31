Универсальный-Бизнес
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование текущей и проектной деятельности
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—150 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
до 3 лет на приобретение оборудования, транспортных средств, до 2 лет на пополнение оборотных средств, произведения иных затрат в целях финансирования текущей деятельности и развития бизнеса
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Ставка по кредиту годовых
от 12,5%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
индивидуально
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6-ти месяцев
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 7
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- недвижимость
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товары в обороте
поручительство АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики»; по решению кредитного комитета требуется страхование залога
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Поручительство
юридических лиц, собственников бизнеса, залогодателя, супруга(-и)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- единовременно в конце срока
- индивидуальный график
погашение процентов — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
по согласованию с банком
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- крупная сумма финансирования;
- отсрочка погашения основного долга до 6 месяцев
- максимальная ставка на сайте банка не указана;
- наличие (открытие) счета в банке
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Дата актуализации
31.01.2019 17:19