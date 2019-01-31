Универсальный-Бизнес

Основные сведения Цель кредита финансирование текущей и проектной деятельности

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—150 000 000

Срок кредита до 3 лет

до 3 лет на приобретение оборудования, транспортных средств, до 2 лет на пополнение оборотных средств, произведения иных затрат в целях финансирования текущей деятельности и развития бизнеса

Ставка по кредиту годовых от 12,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита индивидуально

Отсрочка начала погашения кредита до 6-ти месяцев

Срок рассмотрения заявки, дней до 7

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество недвижимость поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товары в обороте поручительство АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики»; по решению кредитного комитета требуется страхование залога

Поручительство юридических лиц, собственников бизнеса, залогодателя, супруга(-и)

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) единовременно в конце срока индивидуальный график погашение процентов — ежемесячно

Условия досрочного погашения по согласованию с банком

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; отсрочка погашения основного долга до 6 месяцев Особые ограничения максимальная ставка на сайте банка не указана; наличие (открытие) счета в банке

Дата актуализации 31.01.2019 17:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Универсальный-Бизнес» в 8 городах России