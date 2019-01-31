Недвижимость-Бизнес
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение коммерческой недвижимости
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—150 000 000
ПВ от 10% / 0% с предоставлением дополнительного обеспечения
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12,5%
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6-ти месяцев
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 10
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- недвижимость
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- приобретаемое имущество
поручительство АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики»
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Поручительство
юридических лиц, залогодателя, собственников бизнеса; супруга(-и) — для ИП
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
в безналичном порядке путем зачисления на счет заемщика в банке
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
проценты — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
с предварительным уведомлением банка
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Дополнительная информация
страхование предмета залога, личное страхование заемщика — индивидуального предпринимателя (иных лиц) — по решению уполномоченного органа банка
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- отсрочка погашения основного долга до 6-ти месяцев
Особые ограничения
- максимальная ставка на сайте банка не указана
- требуется наличие (открытие) счета в банке
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Дата актуализации
31.01.2019 17:22