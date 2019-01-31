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Чувашкредитпромбанк, кредит для бизнеса

Недвижимость-Бизнес

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение коммерческой недвижимости
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—150 000 000
    ПВ от 10% / 0% с предоставлением дополнительного обеспечения
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12,5%
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6-ти месяцев
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 10
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • недвижимость
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • приобретаемое имущество

    поручительство АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики»

  • Поручительство
    юридических лиц, залогодателя, собственников бизнеса; супруга(-и) — для ИП
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

    в безналичном порядке путем зачисления на счет заемщика в банке

  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график

    проценты — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    с предварительным уведомлением банка
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Дополнительная информация
    страхование предмета залога, личное страхование заемщика — индивидуального предпринимателя (иных лиц) — по решению уполномоченного органа банка
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • отсрочка погашения основного долга до 6-ти месяцев
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
    Особые ограничения
    • требуется наличие (открытие) счета в банке
  • Дата актуализации
    31.01.2019 17:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Недвижимость-Бизнес» в 8 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
ОГРН
1022100000064
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Телефоны
(8352) 30-93-09

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