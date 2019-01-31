Недвижимость-Бизнес

Основные сведения Цель кредита приобретение коммерческой недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—150 000 000

ПВ от 10% / 0% с предоставлением дополнительного обеспечения

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 12,5%

Отсрочка начала погашения кредита до 6-ти месяцев

Срок рассмотрения заявки, дней до 10

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество недвижимость поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество поручительство АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики»

Поручительство юридических лиц, залогодателя, собственников бизнеса; супруга(-и) — для ИП

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) в безналичном порядке путем зачисления на счет заемщика в банке

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график проценты — ежемесячно

Условия досрочного погашения с предварительным уведомлением банка

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Дополнительная информация страхование предмета залога, личное страхование заемщика — индивидуального предпринимателя (иных лиц) — по решению уполномоченного органа банка

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; отсрочка погашения основного долга до 6-ти месяцев Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана Особые ограничения требуется наличие (открытие) счета в банке

Дата актуализации 31.01.2019 17:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Недвижимость-Бизнес» в 8 городах России