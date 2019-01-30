Бизнес-Стандарт

Основные сведения Цель кредита пополнение собственных оборотных средств и финансирование расходов по основной деятельности; кредитование коммерческих операций, программ и контрактов; приобретение основных средств (оборудования, транспорта, недвижимости); проведение текущего и капитального ремонта помещений, находящихся в собственности и используемых в деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя и др.

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—17 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 15—17%

15% — при сроке кредита до 1 года, 16% — до 2 лет, 17% — до 3 лет; +3 п. п. при отказе заемщика (ИП) застраховать в пользу банка жизнь и здоровье; +5 п. п. при отказе заемщика застраховать в пользу банка предмет залога

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1,5% от суммы кредита за предоставление средств в день обращения

Пени за просрочку платежа по кредиту по тарифам

Материальное обеспечение недвижимость оборудование товары в обороте транспортные средства залог товаров в обороте при сроке кредита не более 12 месяцев; требуется страхование залога на срок действия кредитного договора в пользу банка

Поручительство ИП, юридических лиц, физических лиц (собственников бизнеса, владеющих более 20% в уставном капитале)

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Условия досрочного погашения 2% от досрочного погашения суммы кредита; полное/частичное погашение без согласия банка возможно не раньше 3 месяцев, считая от календарной даты фактического предоставления кредита

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; годовая выручка — до 400 млн рублей в год; срок существования бизнеса — не менее 12 месяцев для юридических лиц, 24 месяцев для ИП; средняя численность работников — не более 250 человек; отсутствие просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Минусы мораторий на досрочное погашение - 3 месяца; комиссия за досрочное погашение - 2% от суммы Особые ограничения регистрация заемщика — на обслуживаемой банком территории; наличие (открытие) счета в банке

Дата актуализации 30.01.2019 15:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Стандарт» в 13 городах России