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Кузнецкий, кредит для бизнеса

Бизнес-Стандарт

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение собственных оборотных средств и финансирование расходов по основной деятельности; кредитование коммерческих операций, программ и контрактов; приобретение основных средств (оборудования, транспорта, недвижимости); проведение текущего и капитального ремонта помещений, находящихся в собственности и используемых в деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя и др.
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—17 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    15—17%
    15% — при сроке кредита до 1 года, 16% — до 2 лет, 17% — до 3 лет; +3 п. п. при отказе заемщика (ИП) застраховать в пользу банка жизнь и здоровье; +5 п. п. при отказе заемщика застраховать в пользу банка предмет залога
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1,5% от суммы кредита за предоставление средств в день обращения
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    по тарифам
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • товары в обороте
    • транспортные средства

    залог товаров в обороте при сроке кредита не более 12 месяцев; требуется страхование залога на срок действия кредитного договора в пользу банка

  • Поручительство
    ИП, юридических лиц, физических лиц (собственников бизнеса, владеющих более 20% в уставном капитале)
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Условия досрочного погашения
    2% от досрочного погашения суммы кредита; полное/частичное погашение без согласия банка возможно не раньше 3 месяцев, считая от календарной даты фактического предоставления кредита
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; годовая выручка — до 400 млн рублей в год; срок существования бизнеса — не менее 12 месяцев для юридических лиц, 24 месяцев для ИП; средняя численность работников — не более 250 человек; отсутствие просроченной задолженности
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залога
    Минусы
    • мораторий на досрочное погашение - 3 месяца;
    • комиссия за досрочное погашение - 2% от суммы
    Особые ограничения
    • регистрация заемщика — на обслуживаемой банком территории;
    • наличие (открытие) счета в банке
  • Дата актуализации
    30.01.2019 15:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Стандарт» в 13 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
ОГРН
1125800000094
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67

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