Бизнес-Стандарт
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение собственных оборотных средств и финансирование расходов по основной деятельности; кредитование коммерческих операций, программ и контрактов; приобретение основных средств (оборудования, транспорта, недвижимости); проведение текущего и капитального ремонта помещений, находящихся в собственности и используемых в деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя и др.
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—17 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
15—17%
15% — при сроке кредита до 1 года, 16% — до 2 лет, 17% — до 3 лет; +3 п. п. при отказе заемщика (ИП) застраховать в пользу банка жизнь и здоровье; +5 п. п. при отказе заемщика застраховать в пользу банка предмет залога
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1,5% от суммы кредита за предоставление средств в день обращения
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Пени за просрочку платежа по кредиту
по тарифам
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- товары в обороте
- транспортные средства
залог товаров в обороте при сроке кредита не более 12 месяцев; требуется страхование залога на срок действия кредитного договора в пользу банка
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Поручительство
ИП, юридических лиц, физических лиц (собственников бизнеса, владеющих более 20% в уставном капитале)
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Условия досрочного погашения
2% от досрочного погашения суммы кредита; полное/частичное погашение без согласия банка возможно не раньше 3 месяцев, считая от календарной даты фактического предоставления кредита
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; годовая выручка — до 400 млн рублей в год; срок существования бизнеса — не менее 12 месяцев для юридических лиц, 24 месяцев для ИП; средняя численность работников — не более 250 человек; отсутствие просроченной задолженности
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога
Особые ограничения
- мораторий на досрочное погашение - 3 месяца;
- комиссия за досрочное погашение - 2% от суммы
- регистрация заемщика — на обслуживаемой банком территории;
- наличие (открытие) счета в банке
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Дата актуализации
30.01.2019 15:12