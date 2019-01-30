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Кузнецкий, кредит для бизнеса

Бизнес-Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    оплата расчетных документов при недостаточности или отсутствии денежных средств на банковском счете
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—10 000 000
    до 60% от среднемесячного кредитового оборота по расчетному счету заемщика в банке за последние 3 месяца или до 30% от среднемесячного кредитового оборота по расчетному счету заемщика в другом банке за последние 3 месяца
  • Срок кредита
    3 мес.—1 год
    срок транша - до 30 календарных дней
  • Ставка по кредиту годовых
    18%
    +3 п. п. без личного страхования заемщика; +5 п. п. без страхования залогового имущества; −0,5 п. п. при обеспечении 200% от величины предоставляемого кредита
  • Комиссии за обслуживание кредита
    1% годовых от суммы не выбранного лимита / 1,5% за ведение ссудного счета при установлении лимита овердрафта
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    по тарифам
  • Материальное обеспечение
    • земельные участки
    • недвижимость
    • оборудование
    • товары в обороте
    • транспортные средства
  • Поручительство
    ИП, физического или юридического лица (для юридических лиц возможно поручительство единоличного исполнительного органа/учредителя)
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета

    погашение процентов осуществляется ежемесячно в период с последнего рабочего дня месяца, в котором производилось начисление процентов, по 5-й рабочий день месяца, следующего за расчетным месяцем, в сумме начисленных, но не уплаченных процентов за фактическое количество дней пользования овердрафтом

  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; годовая выручка до 400 млн руб.; срок существования бизнеса ИП не менее 2-х лет; численность работников до 250 человек; отсутствие просроченной задолженности
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Особые ограничения
    • регистрация заемщика — на обслуживаемой банком территории;
    • требуется наличие расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    30.01.2019 15:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Овердрафт» в 13 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
ОГРН
1125800000094
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67

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