Бизнес-Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
оплата расчетных документов при недостаточности или отсутствии денежных средств на банковском счете
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—10 000 000
до 60% от среднемесячного кредитового оборота по расчетному счету заемщика в банке за последние 3 месяца или до 30% от среднемесячного кредитового оборота по расчетному счету заемщика в другом банке за последние 3 месяца
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Срок кредита
3 мес.—1 год
срок транша - до 30 календарных дней
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Ставка по кредиту годовых
18%
+3 п. п. без личного страхования заемщика; +5 п. п. без страхования залогового имущества; −0,5 п. п. при обеспечении 200% от величины предоставляемого кредита
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Комиссии за обслуживание кредита
1% годовых от суммы не выбранного лимита / 1,5% за ведение ссудного счета при установлении лимита овердрафта
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Пени за просрочку платежа по кредиту
по тарифам
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Материальное обеспечение
- земельные участки
- недвижимость
- оборудование
- товары в обороте
- транспортные средства
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Поручительство
ИП, физического или юридического лица (для юридических лиц возможно поручительство единоличного исполнительного органа/учредителя)
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
погашение процентов осуществляется ежемесячно в период с последнего рабочего дня месяца, в котором производилось начисление процентов, по 5-й рабочий день месяца, следующего за расчетным месяцем, в сумме начисленных, но не уплаченных процентов за фактическое количество дней пользования овердрафтом
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; годовая выручка до 400 млн руб.; срок существования бизнеса ИП не менее 2-х лет; численность работников до 250 человек; отсутствие просроченной задолженности
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаОсобые ограничения
- регистрация заемщика — на обслуживаемой банком территории;
- требуется наличие расчетного счета в банке
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Дата актуализации
30.01.2019 15:29