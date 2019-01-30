Бизнес-Овердрафт

Основные сведения Цель кредита оплата расчетных документов при недостаточности или отсутствии денежных средств на банковском счете

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—10 000 000

до 60% от среднемесячного кредитового оборота по расчетному счету заемщика в банке за последние 3 месяца или до 30% от среднемесячного кредитового оборота по расчетному счету заемщика в другом банке за последние 3 месяца

Срок кредита 3 мес.—1 год

срок транша - до 30 календарных дней

Ставка по кредиту годовых 18%

+3 п. п. без личного страхования заемщика; +5 п. п. без страхования залогового имущества; −0,5 п. п. при обеспечении 200% от величины предоставляемого кредита

Комиссии за обслуживание кредита 1% годовых от суммы не выбранного лимита / 1,5% за ведение ссудного счета при установлении лимита овердрафта

Пени за просрочку платежа по кредиту по тарифам

Материальное обеспечение земельные участки недвижимость оборудование товары в обороте транспортные средства

Поручительство ИП, физического или юридического лица (для юридических лиц возможно поручительство единоличного исполнительного органа/учредителя)

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета погашение процентов осуществляется ежемесячно в период с последнего рабочего дня месяца, в котором производилось начисление процентов, по 5-й рабочий день месяца, следующего за расчетным месяцем, в сумме начисленных, но не уплаченных процентов за фактическое количество дней пользования овердрафтом

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; годовая выручка до 400 млн руб.; срок существования бизнеса ИП не менее 2-х лет; численность работников до 250 человек; отсутствие просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Особые ограничения регистрация заемщика — на обслуживаемой банком территории; требуется наличие расчетного счета в банке

Дата актуализации 30.01.2019 15:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Овердрафт» в 13 городах России