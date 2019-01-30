Программа 6,5

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов/производств, пополнение оборотных средств, финансирование текущих расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта (не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов)

Валюта рубли

Сумма кредита от 10 000 000

до 80% — для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика; без ограничений — для прочих инвестиционных проектов

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 9,6%

для субъектов малого бизнеса — 10,6%, среднего бизнеса — 9,6%; минимальная ставка гарантирована в первые 3 года

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП

Форма выдачи кредит

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; деятельность в областях: с/х, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты; положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы невысокая процентная ставка Минусы возможна выдача кредита бизнесу, зарегистрированному более 12 месяцев

Дата актуализации 30.01.2019 15:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 13 городах России