Программа 6,5
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов/производств, пополнение оборотных средств, финансирование текущих расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта (не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 10 000 000
до 80% — для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика; без ограничений — для прочих инвестиционных проектов
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 9,6%
для субъектов малого бизнеса — 10,6%, среднего бизнеса — 9,6%; минимальная ставка гарантирована в первые 3 года
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Материальное обеспечение
гарантии Корпорации МСП
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Форма выдачи
кредит
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; деятельность в областях: с/х, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты; положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- невысокая процентная ставка
- возможна выдача кредита бизнесу, зарегистрированному более 12 месяцев
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Дата актуализации
30.01.2019 15:36