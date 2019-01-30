Бизнес-Поручитель

Основные сведения Цель кредита любая

Валюта рубли

Сумма кредита от 1 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 14—15%

14% годовых при сроке кредита до 2 лет, 15% — от 2 лет; −0,5 п. п. при обеспечении 200% от величины предоставляемого кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1,5% от суммы кредита единовременно

Материальное обеспечение недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товары в обороте транспортные средства залог товаров в обороте (при сроке кредита 12 месяцев), оборудования, транспорта, недвижимости; размер одного поручительства Гарантийного фонда до 70% от суммы кредита и процентов за пользование кредитом для предприятий из приоритетных отраслей, 50% от суммы кредита и процентов за пользование кредитом для предприятий торговли; необходимо страхование жизни и здоровья заемщика (для ИП) и имущества от рисков его утраты (гибели), повреждения

Поручительство физических лиц, ИП, юридических лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Условия досрочного погашения полное/частичное погашение без согласия банка возможно не раньше 3 месяцев, считая от календарной даты фактического предоставления кредита

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; отсутствие просроченной задолженности; средний уровень заработной платы работников не ниже прожиточного минимума, установленного в Пензенской области; отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней, а также иных невыполненных обязательств перед бюджетом Пензенской области и Гарантийным фондом; отсутствие просроченной задолженности по оплате труда работникам, по ранее заключенным кредитным договорам, договорам займа, лизинга и т. п.; отсутствие за 2 последних года (либо меньшего срока хозяйственной деятельности) процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность заемщика подлежит лицензированию)

Дополнительная информация совместная программа с Гарантийным фондом Пензенской области ОАО «Поручитель»; ставка вознаграждения за предоставление поручительства устанавливается индивидуально

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог; срок существования бизнеса от 3-х месяцев Минусы наличие единовременной комиссии за выдачу кредита Особые ограничения регистрация заемщика — на обслуживаемой банком территории; наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 30.01.2019 15:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Поручитель» в 13 городах России