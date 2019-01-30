Вход
Кузнецкий, кредит для бизнеса

Бизнес-Поручитель

Основные сведения

  • Цель кредита
    любая
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 1 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    14—15%
    14% годовых при сроке кредита до 2 лет, 15% — от 2 лет; −0,5 п. п. при обеспечении 200% от величины предоставляемого кредита
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1,5% от суммы кредита единовременно
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • товары в обороте
    • транспортные средства

    залог товаров в обороте (при сроке кредита 12 месяцев), оборудования, транспорта, недвижимости; размер одного поручительства Гарантийного фонда до 70% от суммы кредита и процентов за пользование кредитом для предприятий из приоритетных отраслей, 50% от суммы кредита и процентов за пользование кредитом для предприятий торговли; необходимо страхование жизни и здоровья заемщика (для ИП) и имущества от рисков его утраты (гибели), повреждения

  • Поручительство
    физических лиц, ИП, юридических лиц
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Условия досрочного погашения
    полное/частичное погашение без согласия банка возможно не раньше 3 месяцев, считая от календарной даты фактического предоставления кредита
  • Срок существования бизнеса
    3 месяца
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; отсутствие просроченной задолженности; средний уровень заработной платы работников не ниже прожиточного минимума, установленного в Пензенской области; отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней, а также иных невыполненных обязательств перед бюджетом Пензенской области и Гарантийным фондом; отсутствие просроченной задолженности по оплате труда работникам, по ранее заключенным кредитным договорам, договорам займа, лизинга и т. п.; отсутствие за 2 последних года (либо меньшего срока хозяйственной деятельности) процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность заемщика подлежит лицензированию)
  • Дополнительная информация
    совместная программа с Гарантийным фондом Пензенской области ОАО «Поручитель»; ставка вознаграждения за предоставление поручительства устанавливается индивидуально
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог;
    • срок существования бизнеса от 3-х месяцев
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии за выдачу кредита
    Особые ограничения
    • регистрация заемщика — на обслуживаемой банком территории;
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    30.01.2019 15:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Поручитель» в 13 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
ОГРН
1125800000094
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пенза
Отделения 16 Банкоматы 27 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса