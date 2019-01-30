Бизнес-Поручитель
Основные сведения
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Цель кредита
любая
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 1 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
14—15%
14% годовых при сроке кредита до 2 лет, 15% — от 2 лет; −0,5 п. п. при обеспечении 200% от величины предоставляемого кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1,5% от суммы кредита единовременно
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товары в обороте
- транспортные средства
залог товаров в обороте (при сроке кредита 12 месяцев), оборудования, транспорта, недвижимости; размер одного поручительства Гарантийного фонда до 70% от суммы кредита и процентов за пользование кредитом для предприятий из приоритетных отраслей, 50% от суммы кредита и процентов за пользование кредитом для предприятий торговли; необходимо страхование жизни и здоровья заемщика (для ИП) и имущества от рисков его утраты (гибели), повреждения
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Поручительство
физических лиц, ИП, юридических лиц
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Условия досрочного погашения
полное/частичное погашение без согласия банка возможно не раньше 3 месяцев, считая от календарной даты фактического предоставления кредита
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Срок существования бизнеса
3 месяца
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; отсутствие просроченной задолженности; средний уровень заработной платы работников не ниже прожиточного минимума, установленного в Пензенской области; отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней, а также иных невыполненных обязательств перед бюджетом Пензенской области и Гарантийным фондом; отсутствие просроченной задолженности по оплате труда работникам, по ранее заключенным кредитным договорам, договорам займа, лизинга и т. п.; отсутствие за 2 последних года (либо меньшего срока хозяйственной деятельности) процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность заемщика подлежит лицензированию)
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Дополнительная информация
совместная программа с Гарантийным фондом Пензенской области ОАО «Поручитель»; ставка вознаграждения за предоставление поручительства устанавливается индивидуально
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- диверсифицированный залог;
- срок существования бизнеса от 3-х месяцев
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии за выдачу кредита
- регистрация заемщика — на обслуживаемой банком территории;
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
30.01.2019 15:34