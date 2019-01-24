Для бизнеса
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение, ремонт, модернизация основных средств; создание материально-технической базы нового предприятия; расширение действующего производства; внедрение новых технологий; развитие научно-технической и инновационной деятельности; развитие экспортных операций и импортозамещения; приобретение ТМЦ; аренда недвижимого имущества; участие в исполнении гос. заказа
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 300 000
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Срок кредита
6 мес.—3 года
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
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Материальное обеспечение
- гарантии
- залог 3-их лиц
- корпоративное имущество
- недвижимость
- товары в обороте
- транспортные средства
обеспечение должно быть в достаточной степени ликвидным, не должно быть правовых ограничений на распоряжение имуществом, должна быть обеспечена сохранность имущества, передаваемого в залог
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
индивидуальный график
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- диверсифицированный залог
Особые ограничения
- максимальная ставка на сайте банка не указана
- местонахождение бизнеса на территории Республики Мордовия
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Дата актуализации
24.01.2019 19:03