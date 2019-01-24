Вход
Актив Банк, кредит для бизнеса

Для бизнеса

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение, ремонт, модернизация основных средств; создание материально-технической базы нового предприятия; расширение действующего производства; внедрение новых технологий; развитие научно-технической и инновационной деятельности; развитие экспортных операций и импортозамещения; приобретение ТМЦ; аренда недвижимого имущества; участие в исполнении гос. заказа
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 300 000
  • Срок кредита
    6 мес.—3 года
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
  • Материальное обеспечение
    • гарантии
    • залог 3-их лиц
    • корпоративное имущество
    • недвижимость
    • товары в обороте
    • транспортные средства

    обеспечение должно быть в достаточной степени ликвидным, не должно быть правовых ограничений на распоряжение имуществом, должна быть обеспечена сохранность имущества, передаваемого в залог

  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
    Особые ограничения
    • местонахождение бизнеса на территории Республики Мордовия
  • Дата актуализации
    24.01.2019 19:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Для бизнеса» в 12 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
Адрес
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
ОГРН
1021300001029
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 9 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
(8342) 47-52-70

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса