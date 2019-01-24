Для бизнеса

Основные сведения Цель кредита приобретение, ремонт, модернизация основных средств; создание материально-технической базы нового предприятия; расширение действующего производства; внедрение новых технологий; развитие научно-технической и инновационной деятельности; развитие экспортных операций и импортозамещения; приобретение ТМЦ; аренда недвижимого имущества; участие в исполнении гос. заказа

Валюта рубли

Сумма кредита от 300 000

Срок кредита 6 мес.—3 года

Ставка по кредиту годовых от 12%

Материальное обеспечение гарантии залог 3-их лиц корпоративное имущество недвижимость товары в обороте транспортные средства обеспечение должно быть в достаточной степени ликвидным, не должно быть правовых ограничений на распоряжение имуществом, должна быть обеспечена сохранность имущества, передаваемого в залог

Форма выдачи кредит

Режим погашения индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана Особые ограничения местонахождение бизнеса на территории Республики Мордовия

Дата актуализации 24.01.2019 19:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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