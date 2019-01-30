Новый импульс
Основные сведения
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Цель кредита
модернизация, расширение, организация производства, в т. ч. нового производства (новых видов услуг); приобретение оборудования, ремонт
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 200 000
ПВ от 10%
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 11%
от 11% годовых при сроке кредита до 2 лет, от 12% — от 2 до 3 лет, от 14% — от 3 до 5 лет
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Комиссии за обслуживание кредита
1-2% от неиспользованного остатка лимита годовых за резервирование денежных средств (ежемесячно)
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Отсрочка начала погашения кредита
возможна
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Материальное обеспечение
- гарантии
- движимое имущество
- недвижимость
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
обязательно страхование недвижимого имущества
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Поручительство
руководителя и/или собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- индивидуальный график
погашение процентов — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
без штрафов, по согласованию с банком
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; отсутствуют просроченные обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней, по кредитным договорам (договорам займа, лизинга и т. д.), заключенным на срок не менее 6 месяцев, за исключением средств, получаемых на цели, не связанные с осуществлением заемщиком основной деятельности; в отношении заемщика в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные варианты залога
Особые ограничения
- крупный первоначальный взнос
- регистрация заемщика на территории г. Астрахань и Астраханской области;
- проведение не менее 90% кредитовых оборотов денежных средств по расчетному счету открытому в банке
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Дата актуализации
30.01.2019 16:40