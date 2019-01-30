Новый импульс

Основные сведения Цель кредита модернизация, расширение, организация производства, в т. ч. нового производства (новых видов услуг); приобретение оборудования, ремонт

Валюта рубли

Сумма кредита от 200 000

ПВ от 10%

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 11%

от 11% годовых при сроке кредита до 2 лет, от 12% — от 2 до 3 лет, от 14% — от 3 до 5 лет

Комиссии за обслуживание кредита 1-2% от неиспользованного остатка лимита годовых за резервирование денежных средств (ежемесячно)

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Материальное обеспечение гарантии движимое имущество недвижимость поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса обязательно страхование недвижимого имущества

Поручительство руководителя и/или собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) индивидуальный график погашение процентов — ежемесячно

Условия досрочного погашения без штрафов, по согласованию с банком

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; отсутствуют просроченные обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней, по кредитным договорам (договорам займа, лизинга и т. д.), заключенным на срок не менее 6 месяцев, за исключением средств, получаемых на цели, не связанные с осуществлением заемщиком основной деятельности; в отношении заемщика в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные варианты залога Минусы крупный первоначальный взнос Особые ограничения регистрация заемщика на территории г. Астрахань и Астраханской области; проведение не менее 90% кредитовых оборотов денежных средств по расчетному счету открытому в банке

Дата актуализации 30.01.2019 16:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Новый импульс» в 4 городах России