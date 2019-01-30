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Вкабанк, кредит для бизнеса

Новый импульс

Основные сведения

  • Цель кредита
    модернизация, расширение, организация производства, в т. ч. нового производства (новых видов услуг); приобретение оборудования, ремонт
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 200 000
    ПВ от 10%
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11%
    от 11% годовых при сроке кредита до 2 лет, от 12% — от 2 до 3 лет, от 14% — от 3 до 5 лет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    1-2% от неиспользованного остатка лимита годовых за резервирование денежных средств (ежемесячно)
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна
  • Материальное обеспечение
    • гарантии
    • движимое имущество
    • недвижимость
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса

    обязательно страхование недвижимого имущества

  • Поручительство
    руководителя и/или собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • индивидуальный график

    погашение процентов — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без штрафов, по согласованию с банком
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; отсутствуют просроченные обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней, по кредитным договорам (договорам займа, лизинга и т. д.), заключенным на срок не менее 6 месяцев, за исключением средств, получаемых на цели, не связанные с осуществлением заемщиком основной деятельности; в отношении заемщика в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные варианты залога
    Минусы
    • крупный первоначальный взнос
    Особые ограничения
    • регистрация заемщика на территории г. Астрахань и Астраханской области;
    • проведение не менее 90% кредитовых оборотов денежных средств по расчетному счету открытому в банке
  • Дата актуализации
    30.01.2019 16:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Новый импульс» в 4 городах России

Справочная информация
АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк»
Адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20
ОГРН
1023000000210
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(8512) 44-48-55

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