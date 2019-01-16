Недвижимость

Основные сведения Цель кредита приобретение недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита до 15 000 000

ПВ — от 20% (при отсутствии аванса можно предоставить дополнительный залог имеющейся коммерческой недвижимости, автотранспорта, в т. ч. от третьих лиц)

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 13%

в зависимости от срока кредитования и размера первоначального взноса

Отсрочка начала погашения кредита до 12-ти месяцев в зависимости от срока начала использования в деятельности приобретаемого объекта недвижимости

Материальное обеспечение недвижимость приобретаемое имущество транспортные средства залог приобретаемой / имеющейся недвижимости заемщика или третьих лиц (юридических и/или физических лиц)

Поручительство физических лиц — собственников бизнеса, в совокупности являющихся владельцами не менее 75% акций компании и лиц, принимающих решение, с обязательным согласием супруг; супруга и третьего лица, не связанного с бизнесом заемщика — для ИП

Форма выдачи кредит

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; ненулевая финансовая отчетность на 3 отчетные даты; безубыточная деятельность предприятия/ИП; отсутствие текущей картотеки № 2 и иных ограничений по любым счетам предприятия; отсутствие отрицательной кредитной истории заемщика, поручителей; отсутствие случаев просрочки уплаты основного долга и/или процентов по погашенным и текущим кредитам; собственниками бизнеса должны быть резидентами РФ с постоянной пропиской и проживанием в городах присутствия банка

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсрочка погашения основного долга до 12-ти месяцев; возможно кредитование без первоначального взноса Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана Особые ограничения место регистрации, местонахождение, место осуществления деятельности заемщика — города присутствия банка

Дата актуализации 16.01.2019 16:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Недвижимость» в 23 городах России