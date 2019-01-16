Недвижимость
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение недвижимости
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 15 000 000
ПВ — от 20% (при отсутствии аванса можно предоставить дополнительный залог имеющейся коммерческой недвижимости, автотранспорта, в т. ч. от третьих лиц)
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 13%
в зависимости от срока кредитования и размера первоначального взноса
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Отсрочка начала погашения кредита
до 12-ти месяцев в зависимости от срока начала использования в деятельности приобретаемого объекта недвижимости
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- приобретаемое имущество
- транспортные средства
залог приобретаемой / имеющейся недвижимости заемщика или третьих лиц (юридических и/или физических лиц)
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Поручительство
физических лиц — собственников бизнеса, в совокупности являющихся владельцами не менее 75% акций компании и лиц, принимающих решение, с обязательным согласием супруг; супруга и третьего лица, не связанного с бизнесом заемщика — для ИП
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; ненулевая финансовая отчетность на 3 отчетные даты; безубыточная деятельность предприятия/ИП; отсутствие текущей картотеки № 2 и иных ограничений по любым счетам предприятия; отсутствие отрицательной кредитной истории заемщика, поручителей; отсутствие случаев просрочки уплаты основного долга и/или процентов по погашенным и текущим кредитам; собственниками бизнеса должны быть резидентами РФ с постоянной пропиской и проживанием в городах присутствия банка
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- отсрочка погашения основного долга до 12-ти месяцев;
- возможно кредитование без первоначального взноса
Особые ограничения
- максимальная ставка на сайте банка не указана
- место регистрации, местонахождение, место осуществления деятельности заемщика — города присутствия банка
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Дата актуализации
16.01.2019 16:04