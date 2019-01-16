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Саровбизнесбанк, кредит для бизнеса

Недвижимость

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение недвижимости
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 15 000 000
    ПВ — от 20% (при отсутствии аванса можно предоставить дополнительный залог имеющейся коммерческой недвижимости, автотранспорта, в т. ч. от третьих лиц)
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 13%
    в зависимости от срока кредитования и размера первоначального взноса
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 12-ти месяцев в зависимости от срока начала использования в деятельности приобретаемого объекта недвижимости
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество
    • транспортные средства

    залог приобретаемой / имеющейся недвижимости заемщика или третьих лиц (юридических и/или физических лиц)

  • Поручительство
    физических лиц — собственников бизнеса, в совокупности являющихся владельцами не менее 75% акций компании и лиц, принимающих решение, с обязательным согласием супруг; супруга и третьего лица, не связанного с бизнесом заемщика — для ИП
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; ненулевая финансовая отчетность на 3 отчетные даты; безубыточная деятельность предприятия/ИП; отсутствие текущей картотеки № 2 и иных ограничений по любым счетам предприятия; отсутствие отрицательной кредитной истории заемщика, поручителей; отсутствие случаев просрочки уплаты основного долга и/или процентов по погашенным и текущим кредитам; собственниками бизнеса должны быть резидентами РФ с постоянной пропиской и проживанием в городах присутствия банка
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсрочка погашения основного долга до 12-ти месяцев;
    • возможно кредитование без первоначального взноса
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
    Особые ограничения
    • место регистрации, местонахождение, место осуществления деятельности заемщика — города присутствия банка
  • Дата актуализации
    16.01.2019 16:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Недвижимость» в 23 городах России

Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
ОГРН
1025200001254
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Телефоны
(831) 430-38-28

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