Транспорт
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение новых автотранспортных средств (отечественного / иностранного производства), в т. ч. с установленным на них специальным оборудованием и устройствами, прицепов к ним, а также поддержанных автомобилей иностранных марок (кроме китайских), в т. ч. произведенных на территории РФ
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 6 000 000
ПВ — от 10% (при отсутствии аванса можно предоставить дополнительный залог имеющегося автотранспорта, в т. ч. третьих лиц)
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 14%
в зависимости от размера первоначального взноса
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Материальное обеспечение
- приобретаемое имущество
- транспортные средства
залог приобретаемого / имеющегося автотранспорта
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Поручительство
физических лиц — собственников бизнеса, в совокупности являющихся владельцами не менее 75% акций компании и лиц, принимающих решение, с обязательным согласием супруг; супруга и третьего лица, не связанного с бизнесом заемщика — для ИП
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; ненулевая финансовая отчетность на 3 отчетные даты; безубыточная деятельность предприятия/ИП; отсутствие текущей картотеки № 2 и иных ограничений по любым счетам предприятия; отсутствие отрицательной кредитной истории заемщика, поручителей; отсутствие случаев просрочки уплаты основного долга и/или процентов по погашенным и текущим кредитам; собственниками должны быть резиденты РФ с постоянной пропиской и проживанием в г. Н.Новгород и городах/населенных пунктах, где расположены подразделения банка
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможно кредитование без первоначального взноса
Особые ограничения
- максимальная ставка на сайте банка не указана
- место регистрации, местонахождение, место осуществления деятельности заемщика — города присутствия банка
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Дата актуализации
16.01.2019 15:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Транспорт» в 23 городах России
Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
1025200001254
в вашем городе
Москва
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