Транспорт

Основные сведения Цель кредита приобретение новых автотранспортных средств (отечественного / иностранного производства), в т. ч. с установленным на них специальным оборудованием и устройствами, прицепов к ним, а также поддержанных автомобилей иностранных марок (кроме китайских), в т. ч. произведенных на территории РФ

Валюта рубли

Сумма кредита до 6 000 000

ПВ — от 10% (при отсутствии аванса можно предоставить дополнительный залог имеющегося автотранспорта, в т. ч. третьих лиц)

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 14%

в зависимости от размера первоначального взноса

Материальное обеспечение приобретаемое имущество транспортные средства залог приобретаемого / имеющегося автотранспорта

Поручительство физических лиц — собственников бизнеса, в совокупности являющихся владельцами не менее 75% акций компании и лиц, принимающих решение, с обязательным согласием супруг; супруга и третьего лица, не связанного с бизнесом заемщика — для ИП

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; ненулевая финансовая отчетность на 3 отчетные даты; безубыточная деятельность предприятия/ИП; отсутствие текущей картотеки № 2 и иных ограничений по любым счетам предприятия; отсутствие отрицательной кредитной истории заемщика, поручителей; отсутствие случаев просрочки уплаты основного долга и/или процентов по погашенным и текущим кредитам; собственниками должны быть резиденты РФ с постоянной пропиской и проживанием в г. Н.Новгород и городах/населенных пунктах, где расположены подразделения банка

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможно кредитование без первоначального взноса Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана Особые ограничения место регистрации, местонахождение, место осуществления деятельности заемщика — города присутствия банка

Дата актуализации 16.01.2019 15:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Транспорт» в 23 городах России