Для малого бизнеса

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—4 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 15—16%

15% годовых если ежемесячный кредитовый оборот (средний за последние полные 3 месяца) по расчетному счету составляет более 50% суммы кредита

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество

Поручительство юридических лиц, ИП, физических лиц

Форма выдачи кредит на расчетный счет заемщика в банке

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; возраст заемщика — предпринимателя 20—60 лет (указанное требование распространяется на поручителей — индивидуальных предпринимателей, физических лиц); заемщик, поручитель, залогодатель не находятся в процедуре банкротства; у заемщика (поручителя) — юридического лица полностью сформирован уставный капитал на момент обращения в банк за получением кредита

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Особые ограничения наличие (открытие) счета в банке

Дата актуализации 29.01.2019 15:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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