Оборудование и транспортные средства
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение нового оборудования для ведения хозяйственной деятельности, в том числе: производственного, сельскохозяйственного, холодильного, медицинского, типографского оборудования, оборудования предприятий общественного питания, оборудования автосервисов и прочего оборудования; приобретение нового транспортного средства (легкового автомобиля, грузового транспорта, прицепов, полуприцепов, специальной техники различного назначения), российского или иностранного производства для бизнеса
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—4 000 000
ПВ — от 20%
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
15—16%
15% годовых если ежемесячный кредитовый оборот (средний за последние полные 3 месяца) по расчетному счету составляет более 50% суммы кредита
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Материальное обеспечение
- оборудование
- приобретаемое имущество
- транспортные средства
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Поручительство
юридических лиц, ИП, физических лиц
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Форма выдачи
кредит
на расчетный счет заемщика в банке
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Режим погашения
дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; возраст заемщика — предпринимателя 20—60 лет (указанное требование распространяется на поручителей — индивидуальных предпринимателей, физических лиц); заемщик, поручитель, залогодатель не находятся в процедуре банкротства; у заемщика (поручителя) — юридического лица полностью сформирован уставный капитал на момент обращения в банк за получением кредита
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- небольшая сумма кредита
- наличие (открытие) счета в банке
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Дата актуализации
29.01.2019 15:06