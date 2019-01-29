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КС Банк, кредит для бизнеса

Оборудование и транспортные средства

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение нового оборудования для ведения хозяйственной деятельности, в том числе: производственного, сельскохозяйственного, холодильного, медицинского, типографского оборудования, оборудования предприятий общественного питания, оборудования автосервисов и прочего оборудования; приобретение нового транспортного средства (легкового автомобиля, грузового транспорта, прицепов, полуприцепов, специальной техники различного назначения), российского или иностранного производства для бизнеса
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—4 000 000
    ПВ — от 20%
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    15—16%
    15% годовых если ежемесячный кредитовый оборот (средний за последние полные 3 месяца) по расчетному счету составляет более 50% суммы кредита
  • Материальное обеспечение
    • оборудование
    • приобретаемое имущество
    • транспортные средства
  • Поручительство
    юридических лиц, ИП, физических лиц
  • Форма выдачи
    кредит

    на расчетный счет заемщика в банке

  • Режим погашения
    дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; возраст заемщика — предпринимателя 20—60 лет (указанное требование распространяется на поручителей — индивидуальных предпринимателей, физических лиц); заемщик, поручитель, залогодатель не находятся в процедуре банкротства; у заемщика (поручителя) — юридического лица полностью сформирован уставный капитал на момент обращения в банк за получением кредита
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • небольшая сумма кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) счета в банке
  • Дата актуализации
    29.01.2019 15:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборудование и транспортные средства» в 21 городе России

Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
Адрес
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
ОГРН
1021300000072
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Телефоны
(8342) 23-50-50

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