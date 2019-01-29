Оборудование и транспортные средства

Основные сведения Цель кредита приобретение нового оборудования для ведения хозяйственной деятельности, в том числе: производственного, сельскохозяйственного, холодильного, медицинского, типографского оборудования, оборудования предприятий общественного питания, оборудования автосервисов и прочего оборудования; приобретение нового транспортного средства (легкового автомобиля, грузового транспорта, прицепов, полуприцепов, специальной техники различного назначения), российского или иностранного производства для бизнеса

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—4 000 000

ПВ — от 20%

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 15—16%

15% годовых если ежемесячный кредитовый оборот (средний за последние полные 3 месяца) по расчетному счету составляет более 50% суммы кредита

Материальное обеспечение оборудование приобретаемое имущество транспортные средства

Поручительство юридических лиц, ИП, физических лиц

Форма выдачи кредит на расчетный счет заемщика в банке

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; возраст заемщика — предпринимателя 20—60 лет (указанное требование распространяется на поручителей — индивидуальных предпринимателей, физических лиц); заемщик, поручитель, залогодатель не находятся в процедуре банкротства; у заемщика (поручителя) — юридического лица полностью сформирован уставный капитал на момент обращения в банк за получением кредита

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы небольшая сумма кредита Особые ограничения наличие (открытие) счета в банке

Дата актуализации 29.01.2019 15:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборудование и транспортные средства» в 21 городе России