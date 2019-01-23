Бизнесу
Основные сведения
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—75 000 000
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Срок кредита
1 год—3 года
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Ставка по кредиту годовых
14—21%
в зависимости от финансового положения заемщика, обеспечения и целевого использования заемных средств; 15—21% годовых по кредиту и кредитной линии, 14—20% — по овердрафту
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,5% от суммы кредита
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Комиссии за обслуживание кредита
2% годовых от суммы неиспользованного лимита
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
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Материальное обеспечение
- залог 3-их лиц
- недвижимость
- оборудование
- транспортные средства
- ценные бумаги, в т.ч. векселя, паи ПИФов
оценка обеспечения с целью определения стоимости залога производится с учетом дисконта, размер которого устанавливается банком
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Поручительство
собственников бизнеса или генерального директора фирмы (с обязательным раскрытием информации о личном имуществе)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
- овердрафт
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Режим погашения
- автоматическое списание средств с расчетного счета
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- единовременно в конце срока
погашение процентов — ежемесячно
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залогового обеспечения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
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Дата актуализации
23.01.2019 11:21