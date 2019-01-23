Вход
Стандарт-Кредит, кредит для бизнеса

Бизнесу

Основные сведения

  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—75 000 000
  • Срок кредита
    1 год—3 года
  • Ставка по кредиту годовых
    14—21%
    в зависимости от финансового положения заемщика, обеспечения и целевого использования заемных средств; 15—21% годовых по кредиту и кредитной линии, 14—20% — по овердрафту
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,5% от суммы кредита
  • Комиссии за обслуживание кредита
    2% годовых от суммы неиспользованного лимита
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение
    • залог 3-их лиц
    • недвижимость
    • оборудование
    • транспортные средства
    • ценные бумаги, в т.ч. векселя, паи ПИФов

    оценка обеспечения с целью определения стоимости залога производится с учетом дисконта, размер которого устанавливается банком

  • Поручительство
    собственников бизнеса или генерального директора фирмы (с обязательным раскрытием информации о личном имуществе)
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
    • овердрафт
  • Режим погашения
    • автоматическое списание средств с расчетного счета
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • единовременно в конце срока

    погашение процентов — ежемесячно

  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залогового обеспечения
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
  • Дата актуализации
    23.01.2019 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнесу» в 2 городах России

Справочная информация
ООО «Банк Стандарт-Кредит»
Адрес
385301, Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Мира, д. 173a
ОГРН
1020100002340
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(87778) 5-31-85

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса