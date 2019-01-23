Бизнесу

Основные сведения Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—75 000 000

Срок кредита 1 год—3 года

Ставка по кредиту годовых 14—21%

в зависимости от финансового положения заемщика, обеспечения и целевого использования заемных средств; 15—21% годовых по кредиту и кредитной линии, 14—20% — по овердрафту

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5% от суммы кредита

Комиссии за обслуживание кредита 2% годовых от суммы неиспользованного лимита

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение залог 3-их лиц недвижимость оборудование транспортные средства ценные бумаги, в т.ч. векселя, паи ПИФов оценка обеспечения с целью определения стоимости залога производится с учетом дисконта, размер которого устанавливается банком

Поручительство собственников бизнеса или генерального директора фирмы (с обязательным раскрытием информации о личном имуществе)

Форма выдачи кредит кредитная линия овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) единовременно в конце срока погашение процентов — ежемесячно

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залогового обеспечения Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита

Дата актуализации 23.01.2019 11:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнесу» в 2 городах России