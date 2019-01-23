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Уралфинанс, кредит для бизнеса

Бизнесу

Основные сведения

  • Цель кредита
    любые предпринимательские цели
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—1 500 000
    до 1 000 000 руб. без залога
  • Срок кредита
    3 мес.—3 года
  • Ставка по кредиту годовых
    от 15%
  • Материальное обеспечение
    • личное имущество
    • недвижимость
    • оборудование
    • спецтехника
    • товары в обороте
  • Поручительство
    собственников бизнеса или третьих лиц
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    возможно в любой период, без штрафных санкций, без ограничения суммы досрочного погашения
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • не требуется открытие расчетного счета в банке;
    • досрочное погашение возможно в любой период, без штрафов и ограничений;
    • возможно получение кредита наличными
    Минусы
    • макс. ставка, условия досрочного погашения, санкции за пропуск платежа на сайте банка не указаны
    Особые ограничения
    • территориальная удаленность бизнеса — до 100 км от местонахождения подразделения банка
  • Дата актуализации
    23.01.2019 12:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнесу» в 3 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
ОГРН
1026600001361
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(343) 222-11-01

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