Бизнесу
Основные сведения
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Цель кредита
любые предпринимательские цели
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—1 500 000
до 1 000 000 руб. без залога
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Срок кредита
3 мес.—3 года
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Ставка по кредиту годовых
от 15%
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Материальное обеспечение
- личное имущество
- недвижимость
- оборудование
- спецтехника
- товары в обороте
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Поручительство
собственников бизнеса или третьих лиц
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
возможно в любой период, без штрафных санкций, без ограничения суммы досрочного погашения
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется открытие расчетного счета в банке;
- досрочное погашение возможно в любой период, без штрафов и ограничений;
- возможно получение кредита наличными
Особые ограничения
- макс. ставка, условия досрочного погашения, санкции за пропуск платежа на сайте банка не указаны
- территориальная удаленность бизнеса — до 100 км от местонахождения подразделения банка
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Дата актуализации
23.01.2019 12:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнесу» в 3 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
1026600001361
в вашем городе
Екатеринбург
(343) 222-11-01