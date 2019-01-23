Бизнесу

Основные сведения Цель кредита любые предпринимательские цели

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—1 500 000

до 1 000 000 руб. без залога

Срок кредита 3 мес.—3 года

Ставка по кредиту годовых от 15%

Материальное обеспечение личное имущество недвижимость оборудование спецтехника товары в обороте

Поручительство собственников бизнеса или третьих лиц

Форма выдачи кредит

Режим погашения индивидуальный график

Условия досрочного погашения возможно в любой период, без штрафных санкций, без ограничения суммы досрочного погашения

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется открытие расчетного счета в банке; досрочное погашение возможно в любой период, без штрафов и ограничений; возможно получение кредита наличными Минусы макс. ставка, условия досрочного погашения, санкции за пропуск платежа на сайте банка не указаны Особые ограничения территориальная удаленность бизнеса — до 100 км от местонахождения подразделения банка

Дата актуализации 23.01.2019 12:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнесу» в 3 городах России