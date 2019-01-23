Простой

Основные сведения Цель кредита любые предпринимательские цели, в т. ч. пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 30 000 000

до 1 000 000 руб. без залога по кредитной линии

Срок кредита от 1 мес.

Ставка по кредиту годовых от 15%

Материальное обеспечение недвижимость оборудование собственные векселя банка транспортные средства залог транспортных средств, оборудования, недвижимого имущества, векселей банка и иных финансовых активов

Поручительство учредителей, собственников бизнеса, физических и юридических лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия кредитная линия для пополнения оборотных средств

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; различные варианты залога Минусы максимальная ставка, условия досрочного погашения, санкции за пропуск платежа на сайте банка не указаны Особые ограничения территориальная удаленность бизнеса — до 100 км от местонахождения подразделения банка

Дата актуализации 23.01.2019 12:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Простой» в 3 городах России