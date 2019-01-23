Простой
Основные сведения
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Цель кредита
любые предпринимательские цели, в т. ч. пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 30 000 000
до 1 000 000 руб. без залога по кредитной линии
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Срок кредита
от 1 мес.
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Ставка по кредиту годовых
от 15%
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- собственные векселя банка
- транспортные средства
залог транспортных средств, оборудования, недвижимого имущества, векселей банка и иных финансовых активов
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Поручительство
учредителей, собственников бизнеса, физических и юридических лиц
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
кредитная линия для пополнения оборотных средств
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- различные варианты залога
Особые ограничения
- максимальная ставка, условия досрочного погашения, санкции за пропуск платежа на сайте банка не указаны
- территориальная удаленность бизнеса — до 100 км от местонахождения подразделения банка
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Дата актуализации
23.01.2019 12:26