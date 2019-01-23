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Уралфинанс, кредит для бизнеса

Простой

Основные сведения

  • Цель кредита
    любые предпринимательские цели, в т. ч. пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 30 000 000
    до 1 000 000 руб. без залога по кредитной линии
  • Срок кредита
    от 1 мес.
  • Ставка по кредиту годовых
    от 15%
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • собственные векселя банка
    • транспортные средства

    залог транспортных средств, оборудования, недвижимого имущества, векселей банка и иных финансовых активов

  • Поручительство
    учредителей, собственников бизнеса, физических и юридических лиц
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия

    кредитная линия для пополнения оборотных средств

  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • различные варианты залога
    Минусы
    • максимальная ставка, условия досрочного погашения, санкции за пропуск платежа на сайте банка не указаны
    Особые ограничения
    • территориальная удаленность бизнеса — до 100 км от местонахождения подразделения банка
  • Дата актуализации
    23.01.2019 12:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Простой» в 3 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
ОГРН
1026600001361
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(343) 222-11-01

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