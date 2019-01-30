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Кузнецкий, кредит для бизнеса

Бизнес-Основные средства

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение оборудования, нового или подержанного транспортного средства (в т. ч. специализированной техники), коммерческой недвижимости
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 100 000
    ПВ от 30%, в качестве ПВ возможен зачет полученной гос. поддержки в форме предоставленной субсидии (гранта) на приобретение оборудования и специализированной техники; возможна выдача без ПВ при предоставлении дополнительного залога
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    15—18%
    +3 п. п. без личного страхования, +5 п. п. без страхования залогового имущества, +1 п. п. при отсрочке погашения основного долга на срок до 6-ти мес.
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1,5% от суммы кредита за выдачу средств в день обращения
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6-ти мес.
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    1% от ссудной задолженности
  • Материальное обеспечение
    • земельные участки
    • недвижимость
    • оборудование
    • основные средства
    • приобретаемое имущество
    • транспортные средства

    недвижимость только коммерческая

  • Поручительство
    собственников бизнеса (для юридических лиц)
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Условия досрочного погашения
    2% от досрочного погашения суммы кредита; полное/частичное погашение без согласия банка возможно не раньше 3-х месяцев, считая от календарной даты фактического предоставления кредита
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; годовая выручка — до 400 млн рублей в год; срок существования бизнеса — не менее 12 месяцев для юридических лиц, 24 месяцев для ИП; средняя численность работников — не более 250 человек; отсутствие просроченной задолженности
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможна отсрочка погашения основного долга
    Минусы
    • повышенная ставка при использовании отсрочки погашения основного долга;
    • мораторий на досрочное погашение - 3 месяца;
    • комиссия за досрочное погашение - 2% от суммы
    Особые ограничения
    • регистрация заемщика — на обслуживаемой банком территории;
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    30.01.2019 15:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Основные средства» в 13 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
ОГРН
1125800000094
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67

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