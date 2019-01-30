Бизнес-Основные средства
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение оборудования, нового или подержанного транспортного средства (в т. ч. специализированной техники), коммерческой недвижимости
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 100 000
ПВ от 30%, в качестве ПВ возможен зачет полученной гос. поддержки в форме предоставленной субсидии (гранта) на приобретение оборудования и специализированной техники; возможна выдача без ПВ при предоставлении дополнительного залога
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
15—18%
+3 п. п. без личного страхования, +5 п. п. без страхования залогового имущества, +1 п. п. при отсрочке погашения основного долга на срок до 6-ти мес.
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1,5% от суммы кредита за выдачу средств в день обращения
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6-ти мес.
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Пени за просрочку платежа по кредиту
1% от ссудной задолженности
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Материальное обеспечение
- земельные участки
- недвижимость
- оборудование
- основные средства
- приобретаемое имущество
- транспортные средства
недвижимость только коммерческая
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Поручительство
собственников бизнеса (для юридических лиц)
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Условия досрочного погашения
2% от досрочного погашения суммы кредита; полное/частичное погашение без согласия банка возможно не раньше 3-х месяцев, считая от календарной даты фактического предоставления кредита
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; годовая выручка — до 400 млн рублей в год; срок существования бизнеса — не менее 12 месяцев для юридических лиц, 24 месяцев для ИП; средняя численность работников — не более 250 человек; отсутствие просроченной задолженности
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможна отсрочка погашения основного долга
Особые ограничения
- повышенная ставка при использовании отсрочки погашения основного долга;
- мораторий на досрочное погашение - 3 месяца;
- комиссия за досрочное погашение - 2% от суммы
- регистрация заемщика — на обслуживаемой банком территории;
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
30.01.2019 15:11