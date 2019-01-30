Бизнес-Основные средства

Основные сведения Цель кредита приобретение оборудования, нового или подержанного транспортного средства (в т. ч. специализированной техники), коммерческой недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

ПВ от 30%, в качестве ПВ возможен зачет полученной гос. поддержки в форме предоставленной субсидии (гранта) на приобретение оборудования и специализированной техники; возможна выдача без ПВ при предоставлении дополнительного залога

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 15—18%

+3 п. п. без личного страхования, +5 п. п. без страхования залогового имущества, +1 п. п. при отсрочке погашения основного долга на срок до 6-ти мес.

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1,5% от суммы кредита за выдачу средств в день обращения

Отсрочка начала погашения кредита до 6-ти мес.

Пени за просрочку платежа по кредиту 1% от ссудной задолженности

Материальное обеспечение земельные участки недвижимость оборудование основные средства приобретаемое имущество транспортные средства недвижимость только коммерческая

Поручительство собственников бизнеса (для юридических лиц)

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Условия досрочного погашения 2% от досрочного погашения суммы кредита; полное/частичное погашение без согласия банка возможно не раньше 3-х месяцев, считая от календарной даты фактического предоставления кредита

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; годовая выручка — до 400 млн рублей в год; срок существования бизнеса — не менее 12 месяцев для юридических лиц, 24 месяцев для ИП; средняя численность работников — не более 250 человек; отсутствие просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможна отсрочка погашения основного долга Минусы повышенная ставка при использовании отсрочки погашения основного долга; мораторий на досрочное погашение - 3 месяца; комиссия за досрочное погашение - 2% от суммы Особые ограничения регистрация заемщика — на обслуживаемой банком территории; наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 30.01.2019 15:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Основные средства» в 13 городах России