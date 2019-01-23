Коммерческая недвижимость
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение коммерческой недвижимости
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—50 000 000
до 70% от ликвидационной стоимости объекта недвижимости
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12,5%
от 12,5% годовых при сроке кредита до 2-х лет, от 14% — свыше 2-х лет
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% годовых при сроке кредитования до 1-го года; 1% от суммы лимита по кредитной линии при кредитовании до 3-х лет, 1,5% — более 3-х лет (мин. 5 000 руб.)
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Отсрочка начала погашения кредита
до 12 месяцев
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Материальное обеспечение
приобретаемое имущество
страхование залога обязательно
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- отсрочка погашения основного долга до 12 месяцев
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
- страхование залога обязательно
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- кредит выдается на приобретение недвижимости в Удмуртской Республике
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Дата актуализации
23.01.2019 10:00