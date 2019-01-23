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Ижкомбанк, кредит для бизнеса

Коммерческая недвижимость

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение коммерческой недвижимости
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—50 000 000
    до 70% от ликвидационной стоимости объекта недвижимости
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12,5%
    от 12,5% годовых при сроке кредита до 2-х лет, от 14% — свыше 2-х лет
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% годовых при сроке кредитования до 1-го года; 1% от суммы лимита по кредитной линии при кредитовании до 3-х лет, 1,5% — более 3-х лет (мин. 5 000 руб.)
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 12 месяцев
  • Материальное обеспечение
    приобретаемое имущество

    страхование залога обязательно

  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсрочка погашения основного долга до 12 месяцев
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
    • страхование залога обязательно
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • кредит выдается на приобретение недвижимости в Удмуртской Республике
  • Дата актуализации
    23.01.2019 10:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Коммерческая недвижимость» в 15 городах России

Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
ОГРН
1021800000090
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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