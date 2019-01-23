Коммерческая недвижимость

Основные сведения Цель кредита приобретение коммерческой недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—50 000 000

до 70% от ликвидационной стоимости объекта недвижимости

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых от 12,5%

от 12,5% годовых при сроке кредита до 2-х лет, от 14% — свыше 2-х лет

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% годовых при сроке кредитования до 1-го года; 1% от суммы лимита по кредитной линии при кредитовании до 3-х лет, 1,5% — более 3-х лет (мин. 5 000 руб.)

Отсрочка начала погашения кредита до 12 месяцев

Материальное обеспечение приобретаемое имущество страхование залога обязательно

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсрочка погашения основного долга до 12 месяцев Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита; страхование залога обязательно Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; кредит выдается на приобретение недвижимости в Удмуртской Республике

Дата актуализации 23.01.2019 10:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Коммерческая недвижимость» в 15 городах России