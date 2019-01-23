Аукцион
Основные сведения
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Цель кредита
обеспечение заявки на участие в электронных аукционах
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
в сумме обеспечения участия
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Срок кредита
до 1 года
пролонгация возможна не более 1-го раза
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Ставка по кредиту годовых
от 14%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% годовых при сроке кредитования до 1-го года; 1% от суммы лимита, мин. 5 000 руб. по кредитной линии при кредитовании от 1-го года
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
по мере поступления средств с аукциона
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Условия досрочного погашения
без штрафов
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- наличие (открытие) счета в банке
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Дата актуализации
23.01.2019 10:03