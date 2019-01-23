Аукцион

Основные сведения Цель кредита обеспечение заявки на участие в электронных аукционах

Валюта рубли

Сумма кредита в сумме обеспечения участия

Срок кредита до 1 года

пролонгация возможна не более 1-го раза

Ставка по кредиту годовых от 14%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% годовых при сроке кредитования до 1-го года; 1% от суммы лимита, мин. 5 000 руб. по кредитной линии при кредитовании от 1-го года

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график по мере поступления средств с аукциона

Условия досрочного погашения без штрафов

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) счета в банке

Дата актуализации 23.01.2019 10:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Аукцион» в 15 городах России