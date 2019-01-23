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Ижкомбанк, кредит для бизнеса

Аукцион

Основные сведения

  • Цель кредита
    обеспечение заявки на участие в электронных аукционах
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    в сумме обеспечения участия
  • Срок кредита
    до 1 года
    пролонгация возможна не более 1-го раза
  • Ставка по кредиту годовых
    от 14%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% годовых при сроке кредитования до 1-го года; 1% от суммы лимита, мин. 5 000 руб. по кредитной линии при кредитовании от 1-го года
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    по мере поступления средств с аукциона

  • Условия досрочного погашения
    без штрафов
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) счета в банке
  • Дата актуализации
    23.01.2019 10:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Аукцион» в 15 городах России

Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
ОГРН
1021800000090
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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