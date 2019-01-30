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Вкабанк, кредит для бизнеса

Новое дыхание

Основные сведения

  • Цель кредита
    производственные цели; пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 200 000
    макс. сумма устанавливается в зависимости от платежеспособности клиента, обеспечения кредита, оценки бизнес-плана (ТЭО)
  • Срок кредита
    до 3 лет
    до 2 лет на пополнение оборотных средств -
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11%
    от 11% годовых при сроке кредита до 1 года, от 12% — от 1 до 2 лет, от 13% — от 2 лет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    1-1,5% от неиспользованного остатка лимита годовых за резервирование денежных средств (ежемесячно)
  • Материальное обеспечение
    • гарантии
    • движимое имущество
    • имущественные/денежные права (требования)
    • недвижимость
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса

    обязательно страхование недвижимого имущества

  • Поручительство
    руководителя и/или собственников бизнеса, юридических лиц
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • индивидуальный график

    погашение процентов — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без штрафов, по согласованию с банком
  • Срок существования бизнеса
    36 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; отсутствуют просроченные обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней, по кредитным договорам (договорам займа, лизинга и т. д.), заключенным на срок не менее 6 месяцев, за исключением средств, получаемых на цели, не связанные с осуществлением заемщиком основной деятельности; в отношении заемщика в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залогового обеспечения
    Минусы
    • срок существования компании - от 3 лет
    Особые ограничения
    • регистрация заемщика на территории г. Астрахань и Астраханской области;
    • проведение не менее 90% кредитовых оборотов денежных средств по расчетному счету открытому в банке от общего оборота денежных средств по расчетным счетам в течение периода кредитования
  • Дата актуализации
    30.01.2019 17:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Новое дыхание» в 4 городах России

Справочная информация
АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк»
Адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20
ОГРН
1023000000210
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(8512) 44-48-55

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