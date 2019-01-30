Новое дыхание

Основные сведения Цель кредита производственные цели; пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита от 200 000

макс. сумма устанавливается в зависимости от платежеспособности клиента, обеспечения кредита, оценки бизнес-плана (ТЭО)

Срок кредита до 3 лет

до 2 лет на пополнение оборотных средств -

Ставка по кредиту годовых от 11%

от 11% годовых при сроке кредита до 1 года, от 12% — от 1 до 2 лет, от 13% — от 2 лет

Комиссии за обслуживание кредита 1-1,5% от неиспользованного остатка лимита годовых за резервирование денежных средств (ежемесячно)

Материальное обеспечение гарантии движимое имущество имущественные/денежные права (требования) недвижимость поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса обязательно страхование недвижимого имущества

Поручительство руководителя и/или собственников бизнеса, юридических лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) индивидуальный график погашение процентов — ежемесячно

Условия досрочного погашения без штрафов, по согласованию с банком

Срок существования бизнеса 36 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; отсутствуют просроченные обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней, по кредитным договорам (договорам займа, лизинга и т. д.), заключенным на срок не менее 6 месяцев, за исключением средств, получаемых на цели, не связанные с осуществлением заемщиком основной деятельности; в отношении заемщика в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залогового обеспечения Минусы срок существования компании - от 3 лет Особые ограничения регистрация заемщика на территории г. Астрахань и Астраханской области; проведение не менее 90% кредитовых оборотов денежных средств по расчетному счету открытому в банке от общего оборота денежных средств по расчетным счетам в течение периода кредитования

Дата актуализации 30.01.2019 17:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Новое дыхание» в 4 городах России